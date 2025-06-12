Гроза суперкарів: найшвидший Chevrolet Corvette на 1200 сил показали до прем'єри (фото)

В інтернет потрапили шпигунські фото Chevrolet Corvette Zora. Екстремальне купе стане найпотужнішим та найшвидшим варіантом моделі за всю її історію.

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Новий Chevrolet Corvette Zora сфотографували на знаменитому німецькому автодромі Нюрбургринг. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Саме на Нюрбургрингу тестують модель, яка стане значно доступнішою альтернативою екзотичним європейським суперкарам. Модель назвали на честь одного з "батьків" Corvette – гонщика та конструктора Зори Аркус-Дантова.

Авто отримало обвыс та величезне антикрило Фото: autoevolution.com

Судячи з фото, новий Chevrolet Corvette Zora зовні майже не відрізняється від модифікації ZR1. У неї запозичили і аеродинамічний пакет із обвісом та гігантським антикрилом.

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Авто збереже 5,5-літровий V8 твін-турбо на 1064 к. с. від Chevrolet Corvette ZR1, проте його доповнять 160-сильним електромотором на передній вісі від гібридної версії E-Ray.

Результат – приблизно 1200 сил та повний привід. Розгін до 100 км/год займе приблизно 2 с, а максимальна швидкість перевищить 370 км/год.

Потужність Chevrolet Corvette Zora сягне 1200 сил Фото: autoevolution.com

Ціна Chevrolet Corvette Zora перевищить 200 000 доларів, тобто він буде не лише найшвидшою, але й найдорожчою версією за всю історію моделі. Утім, суперкари з аналогічними характеристиками коштують в кілька разів більше.

До речі, нещодавно в Києві помітили рідкісний спортивний мінівен Chevrolet у ретростилі.

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