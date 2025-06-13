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Авто

Необычный компактный хэтчбек MG 80-х продают по цене нового Ferrari (фото)

MG Metro 6R4, MG Metro, MG Metro 6R4 1987, спорткар MG
Фото: bonhams.com | MG Metro 6R4 — мощный раллийный вариант компактного авто

В Великобритании выставили на аукцион MG Metro 1987 года. За миниатюрный городской хэтчбек планируют получить от 250 000 до 300 000 фунтов стерлингов ($340 000 — 410 000).

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Высокая цена MG Metro на уровне суперкара Ferrari 296 GTB обусловлена, что это необычный раритет. Об автомобиле рассказали на сайте аукционного дома Bonhams.

MG Metro 6R4 1987, MG Metro, MG Metro 6R4, спорткар MG Fullscreen
Авто получило обвес и антикрыло, а его крылья расширены
Фото: bonhams.com

Дело в том, что с молотка уйдет редкий раллийный MG Metro 6R4. Он существенно отличается от стандартного хэтчбека.

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Для чемпионата мира по ралли WRC MG Metro 6R4 кардинально переделали — он стал полноприводным и среднемоторным. Компактный 3,7-метровый хэтчбек оснастили большим 3,5-литровым V6 мощностью 400 л. с. Позже именно этот мотор дополнили турбонаддувом и установили на суперкар Jaguar XJ220.

мотор MG Metro 6R4, MG Metro, MG Metro 6R4 1987, спорткар MG Fullscreen
Хэтчбек стал среднемоторным и получил 400-сильный V6
Фото: bonhams.com

Кроме того, MG Metro 6R4 получил спортивную подвеску и новые тормоза. Его крылья серьезно расширили, установили кевларовый обвес, антикрыло на крыше и дополнительную оптику. Из салона пропала отделка, зато появились спортивные кресла и каркас безопасности.

Салон MG Metro 6R4, MG Metro, MG Metro 6R4 1987, спорткар MG Fullscreen
В салоне установили спортивные кресла и каркас безопасности
Фото: bonhams.com

Конкретно этот MG Metro 6R4 примечателен еще и тем, что в свое время принадлежал чемпиону мира по ралли Колину МакРэю. Шотландец приобрел его в 1998 году и использовал авто для демонстрационных заездов на автошоу. Недавно MG Metro 6R4 прошел полную реставрацию.

Между прочим, на аукцион выставили и легендарный раллийный Audi 80-х. Его оценили в 400-500 тыс. долларов.

Также Фокус писал, что оригинальный 65-летний FIAT без окон и дверей продают за $100 000.