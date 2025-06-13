Необычный компактный хэтчбек MG 80-х продают по цене нового Ferrari (фото)

В Великобритании выставили на аукцион MG Metro 1987 года. За миниатюрный городской хэтчбек планируют получить от 250 000 до 300 000 фунтов стерлингов ($340 000 — 410 000).

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Высокая цена MG Metro на уровне суперкара Ferrari 296 GTB обусловлена, что это необычный раритет. Об автомобиле рассказали на сайте аукционного дома Bonhams.

Авто получило обвес и антикрыло, а его крылья расширены Фото: bonhams.com

Дело в том, что с молотка уйдет редкий раллийный MG Metro 6R4. Он существенно отличается от стандартного хэтчбека.

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Для чемпионата мира по ралли WRC MG Metro 6R4 кардинально переделали — он стал полноприводным и среднемоторным. Компактный 3,7-метровый хэтчбек оснастили большим 3,5-литровым V6 мощностью 400 л. с. Позже именно этот мотор дополнили турбонаддувом и установили на суперкар Jaguar XJ220.

Хэтчбек стал среднемоторным и получил 400-сильный V6 Фото: bonhams.com

Кроме того, MG Metro 6R4 получил спортивную подвеску и новые тормоза. Его крылья серьезно расширили, установили кевларовый обвес, антикрыло на крыше и дополнительную оптику. Из салона пропала отделка, зато появились спортивные кресла и каркас безопасности.

В салоне установили спортивные кресла и каркас безопасности Фото: bonhams.com

Конкретно этот MG Metro 6R4 примечателен еще и тем, что в свое время принадлежал чемпиону мира по ралли Колину МакРэю. Шотландец приобрел его в 1998 году и использовал авто для демонстрационных заездов на автошоу. Недавно MG Metro 6R4 прошел полную реставрацию.

Между прочим, на аукцион выставили и легендарный раллийный Audi 80-х. Его оценили в 400-500 тыс. долларов.

Также Фокус писал, что оригинальный 65-летний FIAT без окон и дверей продают за $100 000.