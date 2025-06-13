Незвичний компактний хетчбек MG 80-х продають за ціною нового Ferrari (фото)

У Великій Британії виставили на аукціон MG Metro 1987 року. За мініатюрний міський хетчбек планують отримати від 250 000 до 300 000 фунтів стерлінгів ($340 000 – 410 000).

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Висока ціна MG Metro на рівні суперкара Ferrari 296 GTB обумовлена, що це незвичний раритет. Про автомобіль розповіли на сайті аукціонного дому Bonhams.

Авто отримало обвіс і антикрило, а його крила розширені Фото: bonhams.com

Річ у тім, що з молотка піде рідкісний ралійний MG Metro 6R4. Він суттєво відрізняється від стандартного хетчбека.

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Для чемпіонату світу з ралі WRC MG Metro 6R4 кардинально переробили – він став повнопривідним та середньомоторним. Компактний 3,7-метровий хетчбек оснастили великим 3,5-літровим V6 потужністю 400 к. с. Пізніше саме цей мотор доповнили турбонаддувом і встановили на суперкар Jaguar XJ220.

Хетчбек став середньомоторним і отримав 400-сильний V6 Фото: bonhams.com

Крім того, MG Metro 6R4 отримав спортивну підвіску та нові гальма. Його крила серйозно розширили, встановили кевларовий обвіс, антикрило на даху і додаткову оптику. Із салону пропало оздоблення, зате з’явилися спортивні крісла та каркас безпеки.

У салоні встановили спортивні крісла і каркас безпеки Фото: bonhams.com

Конкретно цей MG Metro 6R4 примітний ще й тим, що свого часу належав чемпіонові світу з ралі Коліну МакРею. Шотландець придбав його в 1998 році і використовував авто для демонстраційних заїздів на автошоу. Нещодавно MG Metro 6R4 пройшов повну реставрацію.

Між іншим, на аукціон виставили і легендарний ралійний Audi 80-х. Його оцінили в 400-500 тис. доларів.

Також Фокус писав, що оригінальний 65-річний FIAT без вікон і дверей продають за $100 000.