Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Незвичний компактний хетчбек MG 80-х продають за ціною нового Ferrari (фото)

MG Metro 6R4, MG Metro, MG Metro 6R4 1987, спорткар MG
Фото: bonhams.com | MG Metro 6R4 — потужний ралійний варіант компактного авто

У Великій Британії виставили на аукціон MG Metro 1987 року. За мініатюрний міський хетчбек планують отримати від 250 000 до 300 000 фунтів стерлінгів ($340 000 – 410 000).

Related video

Висока ціна MG Metro на рівні суперкара Ferrari 296 GTB обумовлена, що це незвичний раритет. Про автомобіль розповіли на сайті аукціонного дому Bonhams.

MG Metro 6R4 1987, MG Metro, MG Metro 6R4, спорткар MG Fullscreen
Авто отримало обвіс і антикрило, а його крила розширені
Фото: bonhams.com

Річ у тім, що з молотка піде рідкісний ралійний MG Metro 6R4. Він суттєво відрізняється від стандартного хетчбека.

Важливо
300 сил і багате оснащення: на український ринок виходить недорогий кросовер MG (фото)
300 сил і багате оснащення: на український ринок виходить недорогий кросовер MG (фото)

Для чемпіонату світу з ралі WRC MG Metro 6R4 кардинально переробили – він став повнопривідним та середньомоторним. Компактний 3,7-метровий хетчбек оснастили великим 3,5-літровим V6 потужністю 400 к. с. Пізніше саме цей мотор доповнили турбонаддувом і встановили на суперкар Jaguar XJ220.

мотор MG Metro 6R4, MG Metro, MG Metro 6R4 1987, спорткар MG Fullscreen
Хетчбек став середньомоторним і отримав 400-сильний V6
Фото: bonhams.com

Крім того, MG Metro 6R4 отримав спортивну підвіску та нові гальма. Його крила серйозно розширили, встановили кевларовий обвіс, антикрило на даху і додаткову оптику. Із салону пропало оздоблення, зате з’явилися спортивні крісла та каркас безпеки.

Салон MG Metro 6R4, MG Metro, MG Metro 6R4 1987, спорткар MG Fullscreen
У салоні встановили спортивні крісла і каркас безпеки
Фото: bonhams.com

Конкретно цей MG Metro 6R4 примітний ще й тим, що свого часу належав чемпіонові світу з ралі Коліну МакРею. Шотландець придбав його в 1998 році і використовував авто для демонстраційних заїздів на автошоу. Нещодавно MG Metro 6R4 пройшов повну реставрацію.

Між іншим, на аукціон виставили і легендарний ралійний Audi 80-х. Його оцінили в 400-500 тис. доларів.

Також Фокус писав, що оригінальний 65-річний FIAT без вікон і дверей продають за $100 000.