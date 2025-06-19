Посвящено знаменитому турниру: Land Rover Defender получил версию для суровых условий (фото)

В линейке Land Rover Defender появилась новая модификация Trophy Edition. Внедорожник подготовили к серьезному бездорожью.

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Новый Land Rover Defender в исполнении Trophy Edition презентуют в июле на Фестивале скорости в Гудвуде (Великобритания), а после этого он поступит в продажу по цене от 103 100 евро. О нем рассказали на официальном сайте британского автопроизводителя.

Модификацию посвятили соревнованиям Defender Trophy Фото: Land Rover

Внедорожник посвятили возрождению знаменитых соревнований на бездорожье Camel Trophy, которые проводились с 1980 по 2000 год. Их переименовали в Defender Trophy и проведут в следующем году в Африке.

В салоне изменили отделку Фото: Land Rover

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Land Rover Defender Trophy Edition предлагают только в желтом и зеленом цветах с черным глянцевым декором. Он получил 20-дюймовые внедорожные шины на стальных дисках, а за доплату предлагают защитную пленку на кузов, багажник на крыше, боксы для снаряжения и шноркель для преодоления водных преград. В салоне изменили отделку и добавили логотипы Trophy Edition.

Внедорожник предлагают в дизельной и гибридной версиях Фото: Land Rover

Новый Defender Trophy Edition предложат с 3,0-литровым 350-сильным турбодизелем или плагин-гибридной установкой мощностью 404 л. с. Конечно, обе версии оснащены 8-ступенчатой автоматической КПП и полным приводом с понижающей передачей.

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