Присвячено знаменитому турніру: Land Rover Defender отримав версію для суворих умов (фото)

У лінійці Land Rover Defender з’явилася нова модифікація Trophy Edition. Позашляховик підготували до серйозного бездоріжжя.

Related video

Новий Land Rover Defender у виконанні Trophy Edition презентують у липні на Фестивалі швидкості в Гудвуді (Велика Британія), а після цього він надійде в продаж за ціною від 103 100 євро. Про нього розповіли на офіційному сайті британського автовиробника.

Модифікацію присвятили змаганням Defender Trophy Фото: Land Rover

Позашляховик присвятили відродженню знаменитих змагань на бездоріжжі Camel Trophy, які проводили з 1980 по 2000 рік. Їх перейменували в Defender Trophy та проведуть наступного року в Африці.

У салоні змінили оздоблення Фото: Land Rover

Важливо

Позашляховий спорткар: у Києві помітили новий 635-сильний Land Rover за 9 мільйонів (фото)

Land Rover Defender Trophy Edition пропонують лише в жовтому та зеленому кольорах із чорним глянцевим декором. Він отримав 20-дюймові позашляхові шини на сталевих дисках, а за доплату пропонують захисну плівку на кузов, багажник на даху, бокси для спорядження та шноркель для подолання водних перешкод. У салоні змінили оздоблення та додали логотипи Trophy Edition.

Позашляховик пропонують у дизельній та гібридній версіях Фото: Land Rover

Новий Defender Trophy Edition запропонують із 3,0-літровим 350-сильним турбодизелем або плагін-гібридною установкою потужністю 404 к. с. Звісно, обидві версії оснащені 8-ступінчастою автоматичною КПП та повним приводом зі знижувальною передачею.

До речі, на український ринок вийшов новий позашляховий кросовер Jeep, укомплектований наметом.

Також Фокус розповідав про прощальну версію позашляховика Suzuki Jimny.