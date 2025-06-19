Новый флагман: самый большой кроссовер BMW заметили во время тестов (фото)

В Германии во время испытаний заметили новый BMW X7 второго поколения. Большой кроссовер предложат в бензиновых, дизельных, гибридных и электрических версиях мощностью до 900 сил.

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Флагманский кроссовер BMW X7 дебютирует в конце 2026 или в 2027 году. Первые его подробности раскрыло британское издание Autocar.

Новый BMW X7 оклеили камуфляжной пленкой, однако отдельные детали его дизайна можно разглядеть. Кроссовер сохраняет знакомый силуэт с высоким капотом и малым углом наклона заднего стекла.

В линейке BMW X7 появятся электрические версии Фото: Autocar

Остались и "двухэтажные" диодные фары, а вот решетка радиатора увеличена в размерах. Боковины стали более выпуклыми. Также обращают на себя внимание миниатюрные дверные ручки (как у Ford Mustang Mach-E) и двухсекционная дверь багажника.

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Кроссовер BMW X7 второй генерации сохранит платформу CLAR, однако несколько подрастет в размерах. Останутся знакомые бензиновые турбомоторы объемом 3,0 и 4,4 л, а также 3,0-литровые турбодизели. Их дополнят 48-вольтными "мягкими" гибридными установками.

Кроссовер подрастет в размерах Фото: Autocar

Вместе с тем, в линейке должны появиться электрифицированные версии. В частности, ожидаются плагин-гибрид и несколько электрических модификаций iX7. Самым мощным станет вариант от Alpina на 900 сил.

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