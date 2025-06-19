Новий флагман: найбільший кросовер BMW помітили під час тестів (фото)

У Німеччині під час випробувань помітили новий BMW X7 другого покоління. Великий кросовер запропонують у бензинових, дизельних, гібридних та електричних версіях потужністю до 900 сил.

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Флагманський кросовер BMW X7 дебютує в кінці 2026 або в 2027 році. Перші його подробиці розкрило британське видання Autocar.

Новий BMW X7 обклеїли камуфляжною плівкою, проте окремі деталі його дизайну можна розгледіти. Кросовер зберігає знайомий силует із високим капотом та малим кутом нахилу заднього скла.

У лінійці BMW X7 з'являться електричні версії Фото: Autocar

Залишилися і "двоповерхові" діодні фари, а от решітка радіатора збільшена в розмірах. Боковини стали більш випуклими. Також звертають на себе увагу мініатюрні дверні ручки (як у Ford Mustang Mach-E) та двосекційні двері багажника.

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Кросовер BMW X7 другої генерації збереже платформу CLAR, проте дещо підросте в розмірах. Залишаться знайомі бензинові турбомотори об’ємом 3,0 і 4,4 л, а також 3,0-літрові турбодизелі. Їх доповнять 48-вольтними "м'якими" гібридними установками.

Кросовер підросте в розмірах Фото: Autocar

Разом із тим, у лінійці повинні з’явитися електрифіковані версії. Зокрема, очікуються плагін-гібрид та кілька електричних модифікацій iX7. Найпотужнішим стане варіант від Alpina на 900 сил.

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