Geely показали оригинальный "мультяшный" электрокар стоимостью до $7000 (фото)

Опубликованы первые официальные фото Livan Smurf. Компактный городской электрокар будет стоить менее 7000 долларов.

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Электромобиль Livan Smurf поступит в продажу в ближайшие месяцы и бросит вызов Wuling Hongguang Mini EV. О новинке рассказали на сайте CarNewsChina.

Новый Livan Smurf не является полностью самостоятельной моделью. Это несколько более дешевый вариант Geely Panda. В этом нет ничего удивительного, ведь концерн Geely выкупил бренд Livan.

Разработчики авто вдохновлялись мультфильмом "Смурфики" Фото: Geely

Китайский электрокар Livan Smurf внешне мало чем отличается от собрата и сохраняет угловатый дизайн с двухобъемным силуэтом и высоким капотом. Также оставили большие круглые фары, а вот бампер стал массивнее.

К тому же, предложат оригинальную бело-голубую окраску, чтобы сделать хэтчбек похожим на персонажей мультфильма "Смурфики", в честь которых его и назвали.

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Размеры Livan Smurf 2025:

длина — 3100 мм;

ширина — 1558 мм;

высота — 1610 мм;

колесная база — 2015 мм;

масса — 815 кг.

Салон Livan Smurf не раскрыли, однако он будет мало чем отличаться от интерьера Geely Panda. Это значит, что там установят узкий цифровой щиток приборов и сенсорный дисплей. Компактное авто является четырехместным.

Новый Livan Smurf оснащен 41-сильным мотором и способен развить 100 км/ч. С батареей емкостью 17 кВт∙ч запас хода составляет 210 км.

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