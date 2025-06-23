Geely показали оригінальний "мультяшний" електрокар вартістю до $7000 (фото)

Опубліковано перші офіційні фото Livan Smurf. Компактний міський електрокар коштуватиме менш ніж 7000 доларів.

Related video

Електромобіль Livan Smurf надійде в продаж у найближчі місяці та кине виклик Wuling Hongguang Mini EV. Про новинку розповіли на сайті CarNewsChina.

Новий Livan Smurf не є повністю самостійною моделлю. Це дещо дешевший варіант Geely Panda. У цьому немає нічого дивного, адже концерн Geely викупив бренд Livan.

Розробники авто надихалися мультфільмом "Смурфики" Фото: Geely

Китайський електрокар Livan Smurf зовні мало чим відрізняється від побратима і зберігає кутастий дизайн із двооб’ємним силуетом та високим капотом. Також залишили великі круглі фари, а от бампер став масивнішим.

До того ж, запропонують оригінальне біло-блакитне забарвлення, аби зробити хетчбек схожим на персонажів мультфільму "Смурфики", на честь яких його і назвали.

Важливо

Geely представила "супергібрид" за $14 000 із витратою 2,7 л на 100 км (фото)

Розміри Livan Smurf 2025:

довжина – 3100 мм;

ширина – 1558 мм;

висота – 1610 мм;

колісна база – 2015 мм;

маса – 815 кг.

Салон Livan Smurf не розкрили, проте він мало чим відрізнятиметься від інтер’єру Geely Panda. Це значить, що там встановлять вузький цифровий щиток приладів та сенсорний дисплей. Компактне авто є чотиримісним.

Новий Livan Smurf оснащений 41-сильним мотором і здатен розвинути 100 км/год. Із батареєю ємністю 17 кВт∙год запас ходу становить 210 км.

Раніше Фокус розповідав про електрифікований сімейний кросовер Geely із запасом ходу 1500 км.

Також ми писали про новий електромобіль Hyundai із запасом ходу 700 км.