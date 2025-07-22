Никогда не подведет: опытные механики определили самое надежное подержанное авто на рынке

Механики с немалым стажем назвали лучший подержанный автомобиль. Он почти никогда не ломается.

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Самое надежное авто современности — Toyota Corolla. Об этом заявили опытные механики британскому изданию Express.

Представитель сети СТО Prestige Services and Maintenance отметил, что Toyota — лучший выбор, ведь эти японские автомобили почти не ломаются.

Toyota Corolla очень редко ломаются Фото: Toyota

"Меня всегда спрашивают, какая моя любимая марка автомобиля. Что касается меня, то я обожаю свои Ferrari. Автомобиль моей мечты — Ferrari 488 Pista цвета Rosso Corsa Red, — отметил автомеханик, — Однако самый надежный автомобиль — это Toyota. Это может быть любая Toyota. Они надежные. Они приезжают только на обслуживание и техосмотр".

Еще один механик Скотти Килмер, который имеет стаж работы более 50 лет и ведет свой блог, также придерживается этого мнения. Он видел на СТО самые разные модели и сделал вывод, что самые надежные автомобили — Toyota, которые очень редко выходят из строя. Он считает, что Toyota с пробегом сохранит владельцу немало денег, ведь не придется тратиться на ремонт.

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Скотти Килмер заявил Toyota Corolla — очень популярная модель, ведь это самый массовый автомобиль всех времен. Их выпустили миллионы, поэтому на вторичном рынке этих авто хватает.

Эксперт-механик отметил, что Toyota Corolla подойдет как опытным водителям, так и начинающим. Они не только надежны, но и безопасны и хорошо управляются в дождь и снег.

Между прочим, недавно Скотти Килмер назвал самый надежный подержанный кроссовер и это тоже Toyota.

Также Фокус рассказывал о производителях самых надежных автомобилей.