Ніколи не підведе: досвідчені механіки визначили найнадійніше вживане авто на ринку
Механіки із чималим стажем назвали найкращий вживаний автомобіль. Він майже ніколи не ламається.
Найнадійніше авто сучасності — Toyota Corolla. Про це заявили досвідчені механіки британському виданню Express.
Представник мережі СТО Prestige Services and Maintenance зазначив, що Toyota — найкращий вибір, адже ці японські автомобілі майже не ламаються.
"Мене завжди питають, яка моя улюблена марка автомобіля. Що стосується мене, то я обожнюю свої Ferrari. Автомобіль моєї мрії — Ferrari 488 Pista кольору Rosso Corsa Red, — зазначив автомеханік. — Однак найнадійніший автомобіль — це Toyota. Це може бути будь-яка Toyota. Вони надійні. Вони приїжджають лише на обслуговування та техогляд".
Ще один механік Скотті Кілмер, який має стаж роботи понад 50 років і веде свій блог, також дотримується цієї думки. Він бачив на СТО найрізноманітніші моделі і зробив висновок, що найнадійніші автомобілі – Toyota, які дуже рідко виходять із ладу. Він вважає, що Toyota з пробігом збереже власнику чимало грошей, адже не доведеться тратитися на ремонт.
Скотті Кілмер заявив Toyota Corolla – дуже популярна модель, адже це наймасовіший автомобіль усіх часів. Їх випустили мільйони, тому на вторинному ринку цих авто вистачає.
Експерт-механік зазначив, що Toyota Corolla підійде як досвідченим водіям, так і початківцям. Вони не лише надійні, але й безпечні та добре керуються в дощ і сніг.
Між іншим, нещодавно Скотті Кілмер назвав найнадійніший вживаний кросовер і це теж Toyota.
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