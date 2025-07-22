Ніколи не підведе: досвідчені механіки визначили найнадійніше вживане авто на ринку

Механіки із чималим стажем назвали найкращий вживаний автомобіль. Він майже ніколи не ламається.

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Найнадійніше авто сучасності — Toyota Corolla. Про це заявили досвідчені механіки британському виданню Express.

Представник мережі СТО Prestige Services and Maintenance зазначив, що Toyota — найкращий вибір, адже ці японські автомобілі майже не ламаються.

Toyota Corolla дуже рідко ламаються Фото: Toyota

"Мене завжди питають, яка моя улюблена марка автомобіля. Що стосується мене, то я обожнюю свої Ferrari. Автомобіль моєї мрії — Ferrari 488 Pista кольору Rosso Corsa Red, — зазначив автомеханік. — Однак найнадійніший автомобіль — це Toyota. Це може бути будь-яка Toyota. Вони надійні. Вони приїжджають лише на обслуговування та техогляд".

Ще один механік Скотті Кілмер, який має стаж роботи понад 50 років і веде свій блог, також дотримується цієї думки. Він бачив на СТО найрізноманітніші моделі і зробив висновок, що найнадійніші автомобілі – Toyota, які дуже рідко виходять із ладу. Він вважає, що Toyota з пробігом збереже власнику чимало грошей, адже не доведеться тратитися на ремонт.

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Скотті Кілмер заявив Toyota Corolla – дуже популярна модель, адже це наймасовіший автомобіль усіх часів. Їх випустили мільйони, тому на вторинному ринку цих авто вистачає.

Експерт-механік зазначив, що Toyota Corolla підійде як досвідченим водіям, так і початківцям. Вони не лише надійні, але й безпечні та добре керуються в дощ і сніг.

Між іншим, нещодавно Скотті Кілмер назвав найнадійніший вживаний кросовер і це теж Toyota.

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