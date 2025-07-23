Маленький Ferrari: на аукцион выставили раритетный FIAT за $300 000 (фото)
В США на аукционе будут продавать кабриолет FIAT Dino 1971 года. Редкий спорткар оснащен двигателем Ferrari и способен развить более 200 км/ч.
За FIAT Dino Spider планируют получить до 300 000 долларов, ведь модель редкая и нетипичная для итальянского автопроизводителя. О ней рассказали на сайте аукционного дома RM Sotheby's.
История FIAT Dino довольно интересная. В 60-х концерн FIAT приобрел Ferrari и его руководитель Джанни Аньелли решил выпустить спортивную модель.
К тому времени у Ferrari появилась линейка моделей Dino, названная в честь сына Энцо Феррари Альфредино, который умер в молодом возрасте. Они активно участвовали в гонках, однако правила соревнований требовали выпускать по 500 двигателей Dino в год и устанавливать их на серийные авто.
Поскольку суперкары Ferrari Dino не были столь массовыми, то было решено создать более доступную модель FIAT Dino. Купе и кабриолет не только оснастили двигателем Dino, но и со временем начали выпускать на заводе Ferrari в Маранелло.
Дизайн кабриолета FIAT Dino Spider разработали в ателье Pininfarina и он выдержан в стилистике Ferrari. Компактное авто очень быстро получило прозвище Маленький Ferrari.Важно
Всего изготовили всего 1583 кабриолета FIAT Dino Spider. Конкретно этот спорткар — одно из 425 авто, оснащенных более мощным 2,4-литровым V6 на 180 л. с. Он способен развить 210 км/ч. Кроме того, авто получило независимую подвеску и дисковые тормоза всех колес.
FIAT Dino Spider до 2014 года хранился в Италии, а затем попал в США, где прошел полную реставрацию.
Кстати, на этот же аукцион выставили и редкий Mercedes W126 стоимостью 850 000 долларов.
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