Маленький Ferrari: на аукціон виставили раритетний FIAT за $300 000 (фото)

У США на аукціоні продаватимуть кабріолет FIAT Dino 1971 року. Рідкісний спорткар оснащений двигуном Ferrari і здатен розвинути понад 200 км/год.

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За FIAT Dino Spider планують отримати до 300 000 доларів, адже модель рідкісна і нетипова для італійського автовиробника. Про неї розповіли на сайті аукціонного дому RM Sotheby’s.

Історія FIAT Dino доволі цікава. У 60-х концерн FIAT придбав Ferrari і його керівник Джанні Аньєллі вирішив випустити спортивну модель.

Виготовлено лише 425 2,4-літрових FIAT Dino Spider Фото: RM Sotheby's

На той час у Ferrari з’явилася лінійка моделей Dino, названа на честь сина Енцо Феррарі Альфредіно, який помер у молодому віці. Вони активно брали участь у перегонах, проте правила змагань вимагали випускати по 500 двигунів Dino на рік та встановлювати їх на серійні авто.

Оскільки суперкари Ferrari Dino не були настільки масовими, то було вирішено створити доступнішу модель FIAT Dino. Купе і кабріолет не лише оснастили двигуном Dino, але і з часом почали випускати на заводі Ferrari в Маранелло.

Автомобіль пройшов реставрацію в США Фото: RM Sotheby's

Дизайн кабріолета FIAT Dino Spider розробили в ательє Pininfarina і він витриманий у стилістиці Ferrari. Компактне авто дуже швидко отримало прізвисько Маленький Ferrari.

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Усього виготовили лише 1583 кабріолети FIAT Dino Spider. Конкретно цей спорткар – одне з 425 авто, оснащених потужнішим 2,4-літровим V6 на 180 к. с. Він здатен розвинути 210 км/год. Крім того, авто отримало незалежну підвіску та дискові гальма всіх коліс.

Спорткар оснащений 180-сильним двигуном Ferrari Фото: RM Sotheby's

FIAT Dino Spider до 2014 року зберігався в Італії, а потім потрапив до США, де пройшов повну реставрацію.

До речі, на цей же аукціон виставили і рідкісний Mercedes W126 вартістю 850 000 доларів.

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