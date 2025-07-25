На рынок выходит семейный электрокроссовер от Huawei с запасом хода 700 км (фото)

Кроссовер Aito M8 от Huawei получил электрические модификации. Семейная модель будет выпускаться в версиях с одним и двумя моторами, а ее запас хода достигнет 700 км.

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Новый Aito M8 EV поступит в продажу в Китае с августа по цене от 378 000 юаней ($52 000), то есть будет несколько дороже дебютировавшей ранее гибридной версии. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Электромобиль получил иные фонари Фото: Huawei

Электромобиль Huawei Aito M8 — 5,2-метровый шестиместный кроссовер, в дизайне которого преобладают плавные линии. От плагин-гибрида он отличается дизайном передней части и несколько иными фонарями.

На передней панели установили три экрана Фото: Huawei

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В салоне Aito M8 установлены три экрана на передней панели. Кресла первого и второго рядов имеют электропривод и подогрев, а за доплату доступен телевизор для задних пассажиров. Конечно, мультимедиа, программное обеспечение и систему полуавтономного движения разработали специалисты Huawei.

Кресла первого и второго ряда имеют электропривод Фото: Huawei

Электрокроссовер Aito M8 EV предлагают в 304-сильной заднеприводной и 519-сильной полноприводной модификациях. Обе они оснащены батареей CATL емкостью 100 кВт∙ч, а запас хода достигает 705 км. 800-вольтная архитектура обеспечивает быструю зарядку.

Между прочим, недавно дебютировал стильный электрический универсал от Huawei.

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