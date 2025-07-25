На ринок виходить сімейний електрокросовер від Huawei із запасом ходу 700 км (фото)

Кросовер Aito M8 від Huawei отримав електричні модифікації. Сімейну модель випускатимуть у версіях із одним та двома моторами, а її запас ходу сягне 700 км.

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Новий Aito M8 EV надійде в продаж у Китаї з серпня за ціною від 378 000 юанів ($52 000), тобто буде дещо дорожчим за гібридну версію, яка дебютувала раніше. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Електромобіль отримав інакші ліхтарі Фото: Huawei

Електромобіль Huawei Aito M8 – 5,2-метровий шестимісний кросовер, у дизайні якого переважають плавні лінії. Від плагін-гібрида він відрізняється дизайном передньої частини та дещо інакшими ліхтарями.

На передній панелі встановили три екрани Фото: Huawei

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У салоні Aito M8 встановлено три екрани на передній панелі. Крісла першого та другого рядів мають електропривід та підігрів, а за доплату доступний телевізор для задніх пасажирів. Звісно, мультимедіа, програмне забезпечення та систему напівавтономного руху розробили спеціалісти Huawei.

Крісла першого та другого ряду мають електропривід Фото: Huawei

Електрокросовер Aito M8 EV пропонують у 304-сильній задньопривідній та 519-сильній повнопривідній модифікаціях. Обидві вони оснащені батареєю CATL ємністю 100 кВт∙год, а запас ходу сягає 705 км. 800-вольтна архітектура забезпечує швидку зарядку.

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