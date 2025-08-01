Эксклюзив для геймеров: представлен самый оригинальный электромобиль BYD (фото)

Новый электромобиль BYD Fang Cheng Bao Ti 3 получил нестандартную версию. Внедорожник создали для поклонников популярной компьютерной игры Black Myth: Wukong.

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Специальный электрокар BYD покажут на выставке компьютерных игр ChinaJoy 2025 выпустят лимитированной серией. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

4,6-метровый электрический внедорожник BYD Fang Cheng Bao Ti 3 доработали в стилистике самой массовой китайской игры Black Myth: Wukong, которая уже разошлась тиражом в 25 миллионов копий.

Авто выдержано в стилистике игры Black Myth: Wukong Фото: BYD Auto

В частности, кузов украсили графикой из компьютерной игры. Впрочем, этим не ограничились: новый BYD Fang Cheng Bao Ti 3 получил обвес, выпуклый капот, заднее антикрыло и дополнительную оптику на крыше. Появились и черно-золотистые колесные диски.

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Электромобиль BYD оснащен цифровым щитком приборов, 15,6-дюймовым тачскрином и проекцией на лобовое стекло. Также комплектация включает холодильник, систему полуавтономного движения электропривод, подогрев и вентиляцию сидений. За доплату предлагают контейнер с дроном DJI Mavic на крыше.

422-сильная установка BYD Fang Cheng Bao Ti 3 позволяет разгоняться до 100 км/ч за 4,9 с и развивать 201 км/ч. С батареей на 78,7 кВт∙ч запас хода составляет 501 км.

Электрокар получил обвес и оригинальную графику Фото: BYD Auto

Цена BYD Fang Cheng Bao Ti 3 в исполнении Black Myth: Wukong пока не объявлена. Стандартная модель стоит в эквиваленте 18 700 — 27 000 долларов.

Между прочим, недавно на рынок вышел самый дорогой BYD, который бросил вызов Rolls-Royce Cullinan.

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