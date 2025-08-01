Ексклюзив для геймерів: представлено найоригінальніший електромобіль BYD (фото)

Новий електромобіль BYD Fang Cheng Bao Ti 3 отримав нестандартну версію. Позашляховик створили для прихильників популярної комп’ютерної гри Black Myth: Wukong.

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4,6-метровий електричний позашляховик BYD Fang Cheng Bao Ti 3 доопрацювали в стилістиці наймасовішої китайської гри Black Myth: Wukong, яка вже розійшлася накладом у 25 мільйонів копій.

Авто витримане в стилістиці гри Black Myth: Wukong Фото: BYD Auto

Зокрема, кузов прикрасили графікою із комп’ютерної гри. Утім, цим не обмежилися: новий BYD Fang Cheng Bao Ti 3 отримав обвіс, випуклий капот, заднє антикрило та додаткову оптику на даху. З’явилися і чорно-золотисті колісні диски.

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Електромобіль BYD оснащений цифровим щитком приладів, 15,6-дюймовим тачскріном та проекцією на лобове скло. Також комплектація включає холодильник, систему напівавтономного руху електропривід, підігрів і вентиляцію сидінь. За доплату пропонують контейнер із дроном DJI Mavic на даху.

422-сильна установка BYD Fang Cheng Bao Ti 3 дозволяє розганятися до 100 км/год за 4,9 с і розвивати 201 км/год. Із батареєю на 78,7 кВт∙год запас ходу становить 501 км.

Електрокар отримав обвіс та оригінальну графіку Фото: BYD Auto

Ціна BYD Fang Cheng Bao Ti 3 у виконанні Black Myth: Wukong поки не оголошена. Стандартна модель коштує в еквіваленті 18 700 – 27 000 доларів.

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