Нового соперника Tesla Model Y от Mercedes-Benz показали до премьеры (фото)

Опубликованы первые официальные фото Mercedes-Benz GLC нового поколения. Премиальный кроссовер существенно изменится и станет электромобилем с запасом хода более 700 км.

Related video

Новый Mercedes GLC дебютирует в сентябре на автошоу IAA в Мюнхене и поступит в продажу в 2026 году. Об этом сообщается на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

На тизерах показана передняя часть Mercedes GLC 2026 с диодной подсветкой на месте радиаторной решетки. Ранее кроссовер показывали во время тестов в камуфляже и на шпионских фото видно, что его дизайн стал более стремительным.

Электрокроссовер ранее показывали во время тестов Фото: autoevolution.com

Кроссовер Mercedes GLC претерпит существенные изменения и впервые получит электрическую модификацию, которая придет на смену модели EQC. Авто построят на современной платформе MB.EA, которую уже использует новый Mercedes CLA.

Важно

840-сильный снаряд: в Украине появился самый мощный Mercedes на "бляхах" (фото)

Электромобиль Mercedes GLC with EQ Technology (таково полное название модели) получит моторы с низким энергозатратом, что обеспечит запас хода до 700 км. 800-вольтная архитектура позволит быструю (мощностью 320 кВт) зарядку на 80% за 18 минут. Также анонсируют инновационную систему полуавтономного движения MB.DRIVE ASSIST PRO.

Запас хода электрокара достигнет 700 км Фото: Mercedes-Benz

Конкурентами Mercedes GLC называют электрокроссоверы Tesla Model Y, Porsche Macan, Audi Q6 e-tron и будущий BMW iX3. Не исключено, что модель все же получит двигатель внутреннего сгорания в составе гибридной установки.

Между прочим, недавно показали на фото новый электромобиль Mercedes V-Class с запасом хода 500 км.

Также Фокус рассказывал об экстермальном 1000-сильном суперкаре Mercedes.