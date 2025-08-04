Нового соперника Tesla Model Y от Mercedes-Benz показали до премьеры (фото)
Опубликованы первые официальные фото Mercedes-Benz GLC нового поколения. Премиальный кроссовер существенно изменится и станет электромобилем с запасом хода более 700 км.
Новый Mercedes GLC дебютирует в сентябре на автошоу IAA в Мюнхене и поступит в продажу в 2026 году. Об этом сообщается на официальном сайте немецкого автопроизводителя.
На тизерах показана передняя часть Mercedes GLC 2026 с диодной подсветкой на месте радиаторной решетки. Ранее кроссовер показывали во время тестов в камуфляже и на шпионских фото видно, что его дизайн стал более стремительным.
Кроссовер Mercedes GLC претерпит существенные изменения и впервые получит электрическую модификацию, которая придет на смену модели EQC. Авто построят на современной платформе MB.EA, которую уже использует новый Mercedes CLA.
Электромобиль Mercedes GLC with EQ Technology (таково полное название модели) получит моторы с низким энергозатратом, что обеспечит запас хода до 700 км. 800-вольтная архитектура позволит быструю (мощностью 320 кВт) зарядку на 80% за 18 минут. Также анонсируют инновационную систему полуавтономного движения MB.DRIVE ASSIST PRO.
Конкурентами Mercedes GLC называют электрокроссоверы Tesla Model Y, Porsche Macan, Audi Q6 e-tron и будущий BMW iX3. Не исключено, что модель все же получит двигатель внутреннего сгорания в составе гибридной установки.
Между прочим, недавно показали на фото новый электромобиль Mercedes V-Class с запасом хода 500 км.
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