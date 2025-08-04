Нового суперника Tesla Model Y від Mercedes-Benz показали до прем'єри (фото)

Опубліковано перші офіційні фото Mercedes-Benz GLC нового покоління. Преміальний кросовер суттєво зміниться та стане електромобілем із запасом ходу понад 700 км.

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Новий Mercedes GLC дебютує у вересні на автошоу IAA в Мюнхені та надійде в продаж у 2026 році. Про це повідомляється на офіційному сайті німецького автовиробника.

На тизерах показано передню частину Mercedes GLC 2026 із діодним підсвічуванням на місці радіаторної решітки. Раніше кросовер показували під час тестів у камуфляжі й на шпигунських фото видно, що його дизайн став стрімкішим.

Електрокросовер раніше показували під час тестів Фото: autoevolution.com

Кросовер Mercedes GLC зазнає суттєвих змін та вперше отримає електричну модифікацію, яка прийде на зміну моделі EQC. Авто збудують на сучасній платформі MB.EA, яку вже використовує новий Mercedes CLA.

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Електромобіль Mercedes GLC with EQ Technology (така повна назва моделі) отримає мотори із низькою енерговитратою, що забезпечить запас ходу до 700 км. 800-вольтна архітектура дозволить швидку (потужністю 320 кВт) зарядку на 80% за 18 хвилин. Також анонсують інноваційну систему напівавтономного руху MB.DRIVE ASSIST PRO.

Запас ходу електрокара сягне 700 км Фото: Mercedes-Benz

Конкурентами Mercedes GLC називають електрокросовери Tesla Model Y, Porsche Macan, Audi Q6 e-tron та майбутній BMW iX3. Не виключено, що модель все ж отримає двигун внутрішнього згоряння в складі гібридної установки.

Між іншим, нещодавно показали на фото новий електромобіль Mercedes V-Class із запасом ходу 500 км.

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