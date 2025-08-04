Создал BMW 5 E34 и самый дорогой Aston Martin: ушел из жизни известный автодизайнер (фото)

В Италии в возрасте 88 лет ушел из жизни автомобильный дизайнер Эрколе Спада. Стилист является автором одних из самых известных моделей BMW, а также спортивных Alfa Romeo, Aston Martin и Lamborghini.

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В общем, свою карьеру, которая началась еще в конце 1950-х, Эрколе Спада создал более трех десятков моделей авто. Некоторые из них стали культовыми. Об этом сообщает итальянский сайт Auto Tecnica.

Aston Martin DB4 GT Zagato стоит до 14 миллионов долларов Фото: Aston Martin

Эрколе Спада сделал себе имя в знаменитом кузовном ателье Zagato, где начал работать с 1960 года. Уже первые его работы Aston Martin DB4 GT Zagato и Alfa Romeo Giulietta SZ Coda Tronca поражали элегантным обтекаемым дизайном.

Alfa Romeo Giulietta SZ Coda Tronca Фото: RM Sotheby's

Сейчас такой Aston Martin стоит от 8 до 14 миллионов долларов и является самой дорогой серийной моделью марки, а цена Alfa Romeo составляет не менее $500 000.

BMW 5 серии E34

Кроме того, в Zagato Эрколе Спада создал лимитированное купе Alfa Romeo Giulia TZ, суперкар Lamborghini 3500 GTZ, спортивные Lancia Flavia Sport и Fulvia Sport.

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С 1976 года Эрколе Спада стал главным дизайнером BMW. Под его руководством были разработаны культовые седаны BMW 5 Series E34 и 7 Series E32.

Alfa Romeo Giulia TZ2 Lancia Flavia Sport Lancia Fulvia Sport Lamborghini 3500 GTZ Alfa Romeo 155 BMW 7 серии e32 Ferrari FZ93 Nissan Terrano II FIAT Tipo Фото: Fiat

Позже стилист работал в институте дизайна I.D.E.A, где разработал известные массовые модели. Среди них — Alfa Romeo 155, FIAT Tipo, Nissan Terrano II и Lancia Delta второго поколения. Кроме того, его перу принадлежит уникальный суперкар Ferrari FZ93.

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