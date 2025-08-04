Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Создал BMW 5 E34 и самый дорогой Aston Martin: ушел из жизни известный автодизайнер (фото)

Эрколе Спада
Эрколе Спада создал более трех десятков моделей авто

В Италии в возрасте 88 лет ушел из жизни автомобильный дизайнер Эрколе Спада. Стилист является автором одних из самых известных моделей BMW, а также спортивных Alfa Romeo, Aston Martin и Lamborghini.

Related video

В общем, свою карьеру, которая началась еще в конце 1950-х, Эрколе Спада создал более трех десятков моделей авто. Некоторые из них стали культовыми. Об этом сообщает итальянский сайт Auto Tecnica.

Aston Martin DB4 GT Zagato
Aston Martin DB4 GT Zagato стоит до 14 миллионов долларов
Фото: Aston Martin

Эрколе Спада сделал себе имя в знаменитом кузовном ателье Zagato, где начал работать с 1960 года. Уже первые его работы Aston Martin DB4 GT Zagato и Alfa Romeo Giulietta SZ Coda Tronca поражали элегантным обтекаемым дизайном.

Alfa Romeo Giulietta SZ Coda Tronca
Alfa Romeo Giulietta SZ Coda Tronca
Фото: RM Sotheby's

Сейчас такой Aston Martin стоит от 8 до 14 миллионов долларов и является самой дорогой серийной моделью марки, а цена Alfa Romeo составляет не менее $500 000.

BMW 5 серии E34
BMW 5 серии E34

Кроме того, в Zagato Эрколе Спада создал лимитированное купе Alfa Romeo Giulia TZ, суперкар Lamborghini 3500 GTZ, спортивные Lancia Flavia Sport и Fulvia Sport.

Важно
Ferrari, Aston Martin и Rolls-Royce: на каких авто ездил Оззи Осборн (фото)
Ferrari, Aston Martin и Rolls-Royce: на каких авто ездил Оззи Осборн (фото)

С 1976 года Эрколе Спада стал главным дизайнером BMW. Под его руководством были разработаны культовые седаны BMW 5 Series E34 и 7 Series E32.

Alfa Romeo Giulia TZ2
Alfa Romeo Giulia TZ2
Lancia Flavia Sport
Lancia Flavia Sport
Lancia Fulvia Sport
Lancia Fulvia Sport
Lamborghini 3500 GTZ
Lamborghini 3500 GTZ
Alfa Romeo 155
Alfa Romeo 155
BMW 7 серии e32
BMW 7 серии e32
Ferrari FZ93
Ferrari FZ93
Nissan Terrano II
Nissan Terrano II
FIAT Tipo
FIAT Tipo
Фото: Fiat
Alfa Romeo Giulia TZ2
Lancia Flavia Sport
Lancia Fulvia Sport
Lamborghini 3500 GTZ
Alfa Romeo 155
BMW 7 серии e32
Ferrari FZ93
Nissan Terrano II
FIAT Tipo

Позже стилист работал в институте дизайна I.D.E.A, где разработал известные массовые модели. Среди них — Alfa Romeo 155, FIAT Tipo, Nissan Terrano II и Lancia Delta второго поколения. Кроме того, его перу принадлежит уникальный суперкар Ferrari FZ93.

Ранее Фокус рассказывал о заброшенном DeLorean из фильма "Назад в будущее".

Также мы писали, что украинец создал впечатляющий спорткар в ретростиле.