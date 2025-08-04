Создал BMW 5 E34 и самый дорогой Aston Martin: ушел из жизни известный автодизайнер (фото)
В Италии в возрасте 88 лет ушел из жизни автомобильный дизайнер Эрколе Спада. Стилист является автором одних из самых известных моделей BMW, а также спортивных Alfa Romeo, Aston Martin и Lamborghini.
В общем, свою карьеру, которая началась еще в конце 1950-х, Эрколе Спада создал более трех десятков моделей авто. Некоторые из них стали культовыми. Об этом сообщает итальянский сайт Auto Tecnica.
Эрколе Спада сделал себе имя в знаменитом кузовном ателье Zagato, где начал работать с 1960 года. Уже первые его работы Aston Martin DB4 GT Zagato и Alfa Romeo Giulietta SZ Coda Tronca поражали элегантным обтекаемым дизайном.
Сейчас такой Aston Martin стоит от 8 до 14 миллионов долларов и является самой дорогой серийной моделью марки, а цена Alfa Romeo составляет не менее $500 000.
Кроме того, в Zagato Эрколе Спада создал лимитированное купе Alfa Romeo Giulia TZ, суперкар Lamborghini 3500 GTZ, спортивные Lancia Flavia Sport и Fulvia Sport.
С 1976 года Эрколе Спада стал главным дизайнером BMW. Под его руководством были разработаны культовые седаны BMW 5 Series E34 и 7 Series E32.
Позже стилист работал в институте дизайна I.D.E.A, где разработал известные массовые модели. Среди них — Alfa Romeo 155, FIAT Tipo, Nissan Terrano II и Lancia Delta второго поколения. Кроме того, его перу принадлежит уникальный суперкар Ferrari FZ93.
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