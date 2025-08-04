Створив BMW 5 E34 і найдорожчий Aston Martin: пішов із життя відомий автодизайнер (фото)

В Італії у віці 88 років пішов із життя автомобільний дизайнер Ерколе Спада. Стиліст є автором одних із найвідоміших моделей BMW, а також спортивних Alfa Romeo, Aston Martin та Lamborghini.

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Загалом, свою кар’єру, яка почалася ще в кінці 1950-х, Ерколе Спада створив понад три десятки моделей авто. Деякі з них стали культовими. Про це повідомляє італійський сайт Auto Tecnica.

Aston Martin DB4 GT Zagato коштує до 14 мільйонів доларів Фото: Aston Martin

Ерколе Спада зробив собі ім’я в знаменитому кузовному ательє Zagato, де почав працювати із 1960 року. Уже перші його роботи Aston Martin DB4 GT Zagato та Alfa Romeo Giulietta SZ Coda Tronca вражали елегантним обтічним дизайном.

Alfa Romeo Giulietta SZ Coda Tronca Фото: RM Sotheby's

Зараз такий Aston Martin коштує від 8 до 14 мільйонів доларів і є найдорожчою серійною моделлю марки, а ціна Alfa Romeo становить щонайменше $500 000.

BMW 5 Series E34

Крім того, в Zagato Ерколе Спада створив лімітоване купе Alfa Romeo Giulia TZ, суперкар Lamborghini 3500 GTZ, спортивні Lancia Flavia Sport та Fulvia Sport.

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Із 1976 року Ерколе Спада став головним дизайнером BMW. Під його керівництвом розробили культові седани BMW 5 Series E34 та 7 Series E32.

Alfa Romeo Giulia TZ2 Lancia Flavia Sport Lancia Fulvia Sport Lamborghini 3500 GTZ Alfa Romeo 155 BMW 7 Series e32 Ferrari FZ93 Nissan Terrano II FIAT Tipo Фото: Fiat

Пізніше стиліст працював у інституті дизайну I.D.E.A, де розробив відомі масові моделі. Серед них – Alfa Romeo 155, FIAT Tipo, Nissan Terrano II та Lancia Delta другого покоління. Крім того, його перу належить унікальний суперкар Ferrari FZ93.

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