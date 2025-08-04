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Авто

Створив BMW 5 E34 і найдорожчий Aston Martin: пішов із життя відомий автодизайнер (фото)

Ерколе Спада
Ерколе Спада створив понад три десятки моделей авто

В Італії у віці 88 років пішов із життя автомобільний дизайнер Ерколе Спада. Стиліст є автором одних із найвідоміших моделей BMW, а також спортивних Alfa Romeo, Aston Martin та Lamborghini.

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Загалом, свою кар’єру, яка почалася ще в кінці 1950-х, Ерколе Спада створив понад три десятки моделей авто. Деякі з них стали культовими. Про це повідомляє італійський сайт Auto Tecnica.

Aston Martin DB4 GT Zagato
Aston Martin DB4 GT Zagato коштує до 14 мільйонів доларів
Фото: Aston Martin

Ерколе Спада зробив собі ім’я в знаменитому кузовному ательє Zagato, де почав працювати із 1960 року. Уже перші його роботи Aston Martin DB4 GT Zagato та Alfa Romeo Giulietta SZ Coda Tronca вражали елегантним обтічним дизайном.

Alfa Romeo Giulietta SZ Coda Tronca
Alfa Romeo Giulietta SZ Coda Tronca
Фото: RM Sotheby's

Зараз такий Aston Martin коштує від 8 до 14 мільйонів доларів і є найдорожчою серійною моделлю марки, а ціна Alfa Romeo становить щонайменше $500 000.

BMW 5 Series E34
BMW 5 Series E34

Крім того, в Zagato Ерколе Спада створив лімітоване купе Alfa Romeo Giulia TZ, суперкар Lamborghini 3500 GTZ, спортивні Lancia Flavia Sport та Fulvia Sport.

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Із 1976 року Ерколе Спада став головним дизайнером BMW. Під його керівництвом розробили культові седани BMW 5 Series E34 та 7 Series E32.

Alfa Romeo Giulia TZ2
Alfa Romeo Giulia TZ2
Lancia Flavia Sport
Lancia Flavia Sport
Lancia Fulvia Sport
Lancia Fulvia Sport
Lamborghini 3500 GTZ
Lamborghini 3500 GTZ
Alfa Romeo 155
Alfa Romeo 155
BMW 7 Series e32
BMW 7 Series e32
Ferrari FZ93
Ferrari FZ93
Nissan Terrano II
Nissan Terrano II
FIAT Tipo
FIAT Tipo
Фото: Fiat
Alfa Romeo Giulia TZ2
Lancia Flavia Sport
Lancia Fulvia Sport
Lamborghini 3500 GTZ
Alfa Romeo 155
BMW 7 Series e32
Ferrari FZ93
Nissan Terrano II
FIAT Tipo

Пізніше стиліст працював у інституті дизайну I.D.E.A, де розробив відомі масові моделі. Серед них – Alfa Romeo 155, FIAT Tipo, Nissan Terrano II та Lancia Delta другого покоління. Крім того, його перу належить унікальний суперкар Ferrari FZ93.

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