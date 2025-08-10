ТОП 10 кроссоверов 2025 года: какой автомобиль стоит выбрать

Аналитики составили рейтинг лучших кроссоверов 2025 года. Победителем стала модель, которую ценят за просторный салон, богатое оснащение и комфорт в управлении.

Сегмент кроссоверов сегодня чрезвычайно насыщен, и покупателям часто сложно выбрать оптимальную модель. Издание U.S. News & World Report определило десятку лучших кроссоверов 2025 года, детально оценив дизайн, оснащение, управляемость и экономичность.

ТОП 10 лучших кроссоверов 2025 года

Kia Telluride; Hyundai Palisade; Ford Mustang Mach-E; Hyundai Tucson Hybrid; Kia Soul; Mazda CX-5; Nissan Kicks; Subaru Outback; Mazda CX-90 PHEV; Mazda CX-30.

Лидером рейтинга стала Kia Telluride. Эксперты отметили, что единственным минусом этого авто является не самый низкий расход топлива в классе. В то же время кроссовер отмечается пространством в салоне, богатым функционалом, приятной управляемостью и удобной мультимедийной системой.

Напомним, несмотря на бешеную популярность SUV, опытные автомеханики советуют обратить внимание на универсалы — они дешевле, экономнее и удобнее в ежедневном использовании. Один из специалистов объяснил, почему кроссоверы не всегда лучший выбор на вторичном рынке.

Фокус также писал, что за июль 2025 года украинцы приобрели 6,4 тыс. новых авто, подавляющее большинство из которых были кроссоверами. Ассоциация "Укравтопром" определила самые популярные новые авто в Украине за июль 2025 года.

Также мы рассказывали о самых популярных авто в Европе за 2025 год.