ТОП 10 кросоверів 2025 року: який автомобіль варто обрати

Аналітики склали рейтинг найкращих кросоверів 2025 року. Переможцем стала модель, яку цінують за просторий салон, багате оснащення та комфорт у керуванні.

Related video

Сегмент кросоверів сьогодні надзвичайно насичений, і покупцям часто складно обрати оптимальну модель. Видання U.S. News & World Report визначило десятку найкращих кросоверів 2025 року, детально оцінивши дизайн, оснащення, керованість та економічність.

ТОП 10 найкращих кросоверів 2025

Kia Telluride; Hyundai Palisade; Ford Mustang Mach-E; Hyundai Tucson Hybrid; Kia Soul; Mazda CX-5; Nissan Kicks; Subaru Outback; Mazda CX-90 PHEV; Mazda CX-30.

Лідером рейтингу стала Kia Telluride. Експерти зазначили, що єдиним мінусом цього авто є не найнижча витрата пального у класі. Водночас кросовер відзначається простором у салоні, багатим функціоналом, приємною керованістю та зручною мультимедійною системою.

Нагадаємо, попри шалену популярність SUV, досвідчені автомеханіки радять звернути увагу на універсали — вони дешевші, економніші та зручніші в щоденному використанні. Один із фахівців пояснив, чому кросовери не завжди найкращий вибір на вторинному ринку.

Фокус також писав, що за липень 2025 року українці придбали 6,4 тис. нових авто, переважна більшість із яких були кросоверами. Асоціація "Укравтопром" визначила найпопулярніші нові авто в Україні за липень 2025 року.

Також ми розповідали про найпопулярніші авто в Європі за 2025 рік.