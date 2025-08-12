Гоночная легенда: знаменитый McLaren 90-х продают за $20 миллионов (фото)

В Великобритании выставили на продажу культовый суперкар McLaren F1 1997 года в гоночном исполнении GTR. Таких 600-сильных купе существует всего 10.

Цена McLaren F1 GTR составляет 20 миллионов долларов, ведь авто не только редкое, но и отличилось в гонках. Об этом сообщает сайт Top Gear.

Изготовили всего 10 McLaren F1 GTR

Этот суперкар McLaren F1 GTR заказали в 1997 году для гоночной команды Parabolica и уже в дебютных гонках на британском автодроме Сильверстоун он добыл победу. Выступало авто и в гонках "24 часа Ле-Мана".

Купе успешно выступало в гонках

В 2011 году McLaren F1 GTR отреставрировали, а через шесть лет компания Lanzante превратили в дорожное авто. Ему увеличили клиренс, а также установили подвеску, рулевое управление, ручной тормоз и пассажирское кресло от серийного McLaren F1.

Суперкар переделали для дорог общего пользования

Купе McLaren F1 GTR менее мощный, чем дорожная модель из-за специфических правил соревнований. Его 6,0-литровый V12 от BMW развивает 600 л. с. Зато суперкар значительно легче — весит всего 915 кг.

6,0-литровый V12 развивает 600 сил

Разгон до 100 км/ч занимает 3,5 с, а максимальная скорость составляет 335 км/ч. Внешне McLaren F1 GTR отличается удлиненной задней частью, обвесом и антикрылом.

Между прочим, на аукцион выставили и серийный McLaren F1 в новом состоянии. Его оценили в 23 миллиона долларов.

Также Фокус рассказывал, что на аукцион выставили самый дорогой Ferrari за $70 миллионов.