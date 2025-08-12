Гоночна легенда: знаменитий McLaren 90-х продають за $20 мільйонів (фото)
У Великій Британії виставили на продаж культовий суперкар McLaren F1 1997 року в гоночному виконанні GTR. Таких 600-сильних купе існує лише 10.
Ціна McLaren F1 GTR становить 20 мільйонів доларів, адже авто не лише рідкісне, але й відзначилося в перегонах. Про це повідомляє сайт Top Gear.
Цей суперкар McLaren F1 GTR замовили в 1997 році для гоночної команди Parabolica і вже в дебютних перегонах на британському автодромі Сільверстоун він добув перемогу. Виступало авто і в перегонах "24 години Ле-Мана".Важливо
У 2011 році McLaren F1 GTR відреставрували, а за шість років компанія Lanzante перетворили на дорожнє авто. Йому збільшили кліренс, а також встановили підвіску, кермове управління, ручне гальмо та пасажирське крісло від серійного McLaren F1.
Купе McLaren F1 GTR менш потужний за дорожню модель через специфічні правила змагань. Його 6,0-літровий V12 від BMW розвиває 600 к. с. Зате суперкар значно легший – важить лише 915 кг.
Розгін до 100 км/год займає 3,5 с, а максимальна швидкість складає 335 км/год. Зовні McLaren F1 GTR вирізняється подовженою задньою частиною, обвісом та антикрилом.
Між іншим, на аукціон виставили і серійний McLaren F1 у новому стані. Його оцінили в 23 мільйони доларів.
