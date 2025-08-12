Гоночна легенда: знаменитий McLaren 90-х продають за $20 мільйонів (фото)

У Великій Британії виставили на продаж культовий суперкар McLaren F1 1997 року в гоночному виконанні GTR. Таких 600-сильних купе існує лише 10.

Ціна McLaren F1 GTR становить 20 мільйонів доларів, адже авто не лише рідкісне, але й відзначилося в перегонах. Про це повідомляє сайт Top Gear.

Виготовили лише 10 McLaren F1 GTR

Цей суперкар McLaren F1 GTR замовили в 1997 році для гоночної команди Parabolica і вже в дебютних перегонах на британському автодромі Сільверстоун він добув перемогу. Виступало авто і в перегонах "24 години Ле-Мана".

Купе успішно виступало в перегонах

У 2011 році McLaren F1 GTR відреставрували, а за шість років компанія Lanzante перетворили на дорожнє авто. Йому збільшили кліренс, а також встановили підвіску, кермове управління, ручне гальмо та пасажирське крісло від серійного McLaren F1.

Суперкар переробили для доріг загального використання

Купе McLaren F1 GTR менш потужний за дорожню модель через специфічні правила змагань. Його 6,0-літровий V12 від BMW розвиває 600 к. с. Зате суперкар значно легший – важить лише 915 кг.

6,0-літровий V12 розвиває 600 сил

Розгін до 100 км/год займає 3,5 с, а максимальна швидкість складає 335 км/год. Зовні McLaren F1 GTR вирізняється подовженою задньою частиною, обвісом та антикрилом.

Між іншим, на аукціон виставили і серійний McLaren F1 у новому стані. Його оцінили в 23 мільйони доларів.

Також Фокус розповідав, що на аукціон виставили найдорожчий Ferrari за $70 мільйонів.