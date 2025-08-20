Раритетный Nissan 90-х в новом состоянии продали за миллион долларов (фото)

В США на аукционе продали Nissan Skyline GT-R 1996 года в лимитированном исполнении Nismo. Таких 400-сильных купе выпустили всего 44.

За знаменитый спорткар Nissan Skyline GT-R Nismo 400R (именно такое полное название модели) отдали 995 000 долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

Спорткар проехал всего 7000 км Фото: RM Sotheby’s

Тюнинг Nissan Skyline GT-R R33 от Nismo посвятили участию модели в 24-часовой гонке в Ле-Мане. Изготовили лимитированную серию из 44 купе, которые были втрое дороже стандартного Nissan Skyline GT-R.

Мощность двигателя увеличена до 400 сил Фото: RM Sotheby’s

Обозначение 400R указывает на то, что мощность турбошестерни увеличили с 280 до 400 сил. Для этого объем двигателя увеличили до 2,8 л и установили большую турбину.

Спорткар Nissan Skyline GT-R Nismo получил полный привод, управляемые задние колеса и более жесткую подвеску с амортизаторами Bilstein. Авто узнается по карбоновым капоту и антикрылу, а в салоне установили спортивные руль и сиденья.

В салоне установили спортивные кресла Фото: RM Sotheby’s

Конкретно это купе Nissan Skyline GT-R Nismo 400R хранилось в частных коллекциях в Японии, Гонконге и США. Оно в отличном состоянии, а его пробег составляет всего 7093 км.

Между прочим, на этом же аукционе самый дорогой новый Ferrari продали за 26 миллионов долларов.

Также Фокус писал, что с молотка уйдет внедорожник королевы Елизаветы ІІ.