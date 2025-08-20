Раритетний Nissan 90-х у новому стані продали за мільйон доларів (фото)

У США на аукціоні продали Nissan Skyline GT-R 1996 року в лімітованому виконанні Nismo. Таких 400-сильних купе випустили лише 44.

За знаменитий спорткар Nissan Skyline GT-R Nismo 400R (саме така повна назва моделі) віддали 995 000 доларів. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому RM Sotheby’s.

Спорткар проїхав лише 7000 км Фото: RM Sotheby’s

Тюнінг Nissan Skyline GT-R R33 від Nismo присвятили участі моделі в 24-годинних перегонах у Ле-Мані. Виготовили лімітовану серію із 44 купе, які були утричі дорожчими за стандартний Nissan Skyline GT-R.

Потужність двигуна збільшено до 400 сил Фото: RM Sotheby’s

Позначення 400R вказує на те, що потужність турбошістки збільшили з 280 до 400 сил. Для цього об’єм двигуна збільшили до 2,8 л і встановили більшу турбіну.

Спорткар Nissan Skyline GT-R Nismo отримав повний привід, керовані задні колеса та жорсткішу підвіску з амортизаторами Bilstein. Авто пізнається за карбоновими капотом і антикрилом, а в салоні встановили спортивні кермо та сидіння.

У салоні встановили спортивні крісла Фото: RM Sotheby’s

Конкретно це купе Nissan Skyline GT-R Nismo 400R зберігалося у приватних колекціях в Японії, Гонконгу та США. Воно в чудовому стані, а його пробіг становить лише 7093 км.

Між іншим, на цьому ж аукціоні найдорожчий новий Ferrari продали за 26 мільйонів доларів.

Також Фокус писав, що з молотка піде позашляховик королеви Єлизавети ІІ.