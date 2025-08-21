Как быстро охладить салон авто в жару: простой и действенный метод

Салон автомобиля, который долго стоял на солнце, можно быстро охладить даже в сильную жару, если придерживаться простых правил.

В летнюю жару салон автомобиля очень сильно нагревается и даже с включенным на полную мощность кондиционером приходится долго ждать, пока он остынет. Впрочем, существует простой способ быстро снизить температуру в авто, сообщает британское издание The Sun.

Иногда в машине, которая стояла на солнце, температура внутри может подниматься до 60 градусов. Чтобы салон авто быстрее остыл, стоит хорошо его проветрить. Сначала следует открыть двери, а затем закрыть их, опустить стекло и включить обдув хотя бы на 30-60 секунд.

Таким образом вентилятор выдувает из салона не только горячий воздух, но и токсины, которые в нем накапливаются. После этого необходимо закрыть все окна и только тогда включить кондиционер.

Между прочим, чтобы увеличить эффективность кондиционера, стоит включить рециркуляцию в салоне — тогда он не будет забирать теплый воздух снаружи и температура будет снижаться примерно вдвое быстрее.

