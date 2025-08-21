Як швидко охолодити салон авто у спеку: простий і дієвий метод

Салон автомобіля, який довго стояв на сонці, можна швидко охолодити навіть у сильну спеку, якщо дотримуватися простих правил.

У літню спеку салон автомобіля дуже сильно нагрівається і навіть із включеним на повну потужність кондиціонером доводиться довго чекати, поки він охолоне. Утім, існує простий спосіб швидко знизити температуру в авто, повідомляє британське видання The Sun.

Подекуди в машині, яка стояла на сонці, температура всередині може підніматися до 60 градусів. Аби салон авто швидше охолов, варто добре його провітрити. Спочатку слід відкрити двері, а потім закрити їх, опустити скло та увімкнути обдув хоча б на 30-60 секунд.

Таким чином вентилятор видує із салону не лише гаряче повітря, але й токсини, які в ньому накопичуються. Після цього необхідно закрити усі вікна та лише тоді увімкнути кондиціонер.

Між іншим, щоб збільшити ефективність кондиціонера, варто увімкнути рециркуляцію в салоні – тоді він не забиратиме тепле повітря знадвору і температура знижуватиметься приблизно вдвічі швидше.

