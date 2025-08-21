Самый дорогой в мире: представлен экстремальный 890-сильный кроссовер Ferrari (видео)

Кроссовер Ferrari Purosangue получил экстремальную 890-сильную модификацию G-Edition. Он стал ярче снаружи и внутри, а также подорожал в три раза.

Тюнинг Ferrari Purosangue выполнило немецкое ателье Keyvani. Обзор экстремального кроссовера опубликовали на Youtube-канале Supercar Blondie.

Новый Ferrari Purosangue Keyvani G-Edition стал значительно выразительнее внешне. Для кроссовера разработали карбоновые обвес, капот, декор, расширители арок. Сзади появились большой диффузор, спойлер и антикрыло. Кроме того, авто занизили и оснастили 23-дюймовыми дисками.

Мощность двигателя V12 увеличили до 890 сил Фото: скриншот / YouTube

Салон Ferrari Purosangue G-Edition также претерпел изменения. Его обшили белой и желтой перфорированной кожей, а еще добавили больше карбона в отделке.

Кроссовер Ferrari Purosangue оснащен 6,5-литровым атмосферным V12, мощность которого увеличили с 725 до 890 сил и установили более громкий спортивный выхлоп. Максимальная скорость кроссовера превышает 320 км/ч.

Салон украсили перфорированной кожей Фото: скриншот / YouTube

Цена Ferrari Purosangue G-Edition выросла до 1,5 миллиона долларов. Это самый дорогой кроссовер в мире, который стоит как три стандартных Purosangue. Пока что такое авто существует в единственном экземпляре.

