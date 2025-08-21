Найдорожчий у світі: представлено екстремальний 890-сильний кросовер Ferrari (відео)
Кросовер Ferrari Purosangue отримав екстремальну 890-сильну модифікацію G-Edition. Він став яскравішим зовні та всередині, а також подорожчав утричі.
Тюнінг Ferrari Purosangue виконало німецьке ательє Keyvani. Огляд екстремального кросовера опублікували на Youtube-каналі Supercar Blondie.
Новий Ferrari Purosangue Keyvani G-Edition став значно виразнішим зовні. Для кросовера розробили карбонові обвіс, капот, декор, розширювачі арок. Ззаду з’явилися великий дифузор, спойлер та антикрило. Крім того, авто занизили та оснастили 23-дюймовими дисками.
Салон Ferrari Purosangue G-Edition також зазнав змін. Його обшили білою та жовтою перфорованою шкірою, а ще додали більше карбону в оздобленні.Важливо
Кросовер Ferrari Purosangue оснащений 6,5-літровим атмосферним V12, потужність якого збільшили із 725 до 890 сил та встановили гучніший спортивний вихлоп. Максимальна швидкість кросовера перевищує 320 км/год.
Ціна Ferrari Purosangue G-Edition зросла до 1,5 мільйона доларів. Це найдорожчий кросовер у світі, який коштує як три стандартні Purosangue. Поки що таке авто існує в єдиному екземплярі.
