Найдорожчий у світі: представлено екстремальний 890-сильний кросовер Ferrari (відео)

Кросовер Ferrari Purosangue отримав екстремальну 890-сильну модифікацію G-Edition. Він став яскравішим зовні та всередині, а також подорожчав утричі.

Тюнінг Ferrari Purosangue виконало німецьке ательє Keyvani. Огляд екстремального кросовера опублікували на Youtube-каналі Supercar Blondie.

Новий Ferrari Purosangue Keyvani G-Edition став значно виразнішим зовні. Для кросовера розробили карбонові обвіс, капот, декор, розширювачі арок. Ззаду з’явилися великий дифузор, спойлер та антикрило. Крім того, авто занизили та оснастили 23-дюймовими дисками.

Потужність двигуна V12 збільшили до 890 сил Фото: скриншот / YouTube

Салон Ferrari Purosangue G-Edition також зазнав змін. Його обшили білою та жовтою перфорованою шкірою, а ще додали більше карбону в оздобленні.

Кросовер Ferrari Purosangue оснащений 6,5-літровим атмосферним V12, потужність якого збільшили із 725 до 890 сил та встановили гучніший спортивний вихлоп. Максимальна швидкість кросовера перевищує 320 км/год.

Салон оздобили перфорованою шкірою Фото: скриншот / YouTube

Ціна Ferrari Purosangue G-Edition зросла до 1,5 мільйона доларів. Це найдорожчий кросовер у світі, який коштує як три стандартні Purosangue. Поки що таке авто існує в єдиному екземплярі.

До речі, нещодавно найдорожчий новий Ferrari продали за $26 мільйонів.

Також Фокус розповідав, що українці виконали яскравий тюнінг Mazda MX-5.