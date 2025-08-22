Nissan вернет в производство мощного конкурента BMW M3

Infiniti Q50 вернется на рынок. Второе поколение премиального седана получит 450-сильную турбошестерню.

Related video

Новый Infiniti Q50 второй генерации дебютирует во второй половине 2027 года. Видео с авто уже показали североамериканским дилерам на специальном мероприятии, о котором стало известно изданию Automotive News.

Присутствующие на встрече сообщили журналистам, что седан Infiniti Q50 2027 будет отличаться дизайном с элементами ретростиля и получит черты классических Nissan Skyline вроде круглых фонарей. В этом нет ничего удивительного, ведь Infiniti Q50 в Японии всегда продавался именно как Nissan Skyline. Не исключено, что модель назовут Q50 S.

Infiniti Q50 первого поколения выпускали с 2013 по 2024 год Фото: Infiniti

Новый Infiniti Q50 S сохранит заднеприводную компоновку, хотя не исключено, что в линейке будут и полноприводные версии. Топовый вариант модели получит 450-сильный V6 с турбонаддувом — это может быть 3,0-литровый двигатель от купе Nissan Z или 3,5-литровая шестерка от внедорожника Infiniti QX80.

С такой мощностью седан Infiniti Q50 S сможет бросить вызов BMW M3. В Nissan надеются, что модель сможет заинтересовать владельцев Infiniti G35 2000-х, который был предшественником Q50.

Важно

Самый доступный на рынке: новый Nissan Leaf 2026 оказался дешевле предшественника (фото)

Напомним, что седан Infiniti Q50 первого поколения выпускался с 2013 по 2024 год и предлагался в версиях мощностью до 405 л.с.

Между прочим, недавно показали преемника знаменитого Infiniti FX/QX70, который будет соперником BMW X6.

Также Фокус писал, что Nissan возродил недорогой семейный седан, который в свое время продавали в Украине.