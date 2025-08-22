Nissan поверне у виробництво потужного конкурента BMW M3

Infiniti Q50 повернеться на ринок. Друге покоління преміального седана отримає 450-сильну турбошістку.

Новий Infiniti Q50 другої генерації дебютує в другій половині 2027 року. Відео з авто вже показали північноамериканським дилерам на спеціальному заході, про який стало відомо виданню Automotive News.

Присутні на зустрічі повідомили журналістам, що седан Infiniti Q50 2027 вирізнятиметься дизайном із елементами ретростилю та отримає риси класичних Nissan Skyline на кшталт круглих ліхтарів. У цьому немає нічого дивного, адже Infiniti Q50 в Японії завжди продавали саме як Nissan Skyline. Не виключено, що модель назвуть Q50 S.

Infiniti Q50 першого покоління випускали з 2013 по 2024 рік Фото: Infiniti

Новий Infiniti Q50 S збереже задньопривідне компонування, хоча не виключено, що в лінійці будуть і повнопривідні версії. Топовий варіант моделі отримає 450-сильний V6 із турбонаддувом – це може бути 3,0-літровий двигун від купе Nissan Z або 3,5-літрова шістка від позашляховика Infiniti QX80.

Із такою потужністю седан Infiniti Q50 S зможе кинути виклик BMW M3. У Nissan сподіваються, що модель зможе зацікавити власників Infiniti G35 2000-х, який був попередником Q50.

Нагадаємо, що седан Infiniti Q50 першого покоління випускали з 2013 по 2024 рік і пропонували у версіях потужністю до 405 к. с.

