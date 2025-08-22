Трибьют легенде: Rolls-Royce умышленно утопил лимузин за $500 000 в бассейне (видео)

Люксовый Rolls-Royce Phantom стоимостью полмиллиона долларов оказался в бассейне. Таким образом в Великобритании отметили 55-летие громкой вечеринки.

Дорогой Rolls-Royce Phantom утопили в бассейне не ради просмотров и лайков в соцсетях. Перфоманс организовал сам Rolls-Royce — об этом сообщается на официальном сайте британского автопроизводителя.

Для съемок видеоролика выбрали старинный бассейн The Tinside Lido в британском городе Плимут. Его построили в 1935 году, а в 60-х его гостями были The Beatles.

Удлиненный шестиметровый лимузин Rolls-Royce Phantom EWB аккуратно опустили на платформе в бассейн. Конечно, после такого трюка авто-утопленника можно списывать, поэтому выбрали один из тестовых прототипов Phantom, который все равно должен был пойти на утилизацию.

Необычный перфоманс посвятили барабанщику The Who Киту Муну Фото: Rolls-Royce

Представители Rolls-Royce объяснили, что необычный перфоманс посвящен 100-летию Phantom, а также одному безумному событию. Ровно 55 лет назад, 23 августа 1970 года знаменитый барабанщик рок-группы The Who Кит Мун устроил громкое празднование 21-летия и в разгар вечеринки залетел на своем Rolls-Royce Phantom прямо в бассейн. Акция стала своеобразным трибьютом рокеру.

Хотя Rolls-Royce и считается консервативным и аристократическим брендом, среди его владельцев было немало звезд. Всем известен Rolls-Royce Phantom Джона Леннона с психоделическим окрасом, также авто этой модели были в гараже Эдит Пиаф, Элвиса Пресли, Элтона Джона и 50 Cent.

Между прочим, Rolls-Royce Phantom был и у Оззи Осборна — Фокус писал об авто знаменитого рокера.

Также мы рассказывали о необычном Rolls-Royce с телевизором и золотым унитазом.