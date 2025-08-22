Триб'ют легенді: Rolls-Royce навмисне втопив лімузин за $500 000 у басейні (відео)

Люксовий Rolls-Royce Phantom вартістю пів мільйона доларів опинився у басейні. Таким чином у Великій Британії відзначили 55-річчя гучної вечірки.

Дорогий Rolls-Royce Phantom втопили у басейні не заради переглядів та лайків у соцмережах. Перфоманс організував сам Rolls-Royce – про це повідомляється на офіційному сайті британського автовиробника.

Для зйомок відеоролика обрали старовинний басейн The Tinside Lido в британському місті Плімут. Його збудували у 1935 році, а у 60-х його гостями були The Beatles.

Подовжений шестиметровий лімузин Rolls-Royce Phantom EWB акуратно опустили на платформі в басейн. Звісно, після такого трюку авто-потопельника можна списувати, тому обрали один із тестових прототипів Phantom, який все одно мав піти на утилізацію.

Незвичний перфоманс присвятили барабанщику The Who Кіту Муну Фото: Rolls-Royce

Представники Rolls-Royce пояснили, що незвичний перфоманс присвячений 100-річчю Phantom, а також одній божевільній події. Рівно 55 років тому, 23 серпня 1970 року знаменитий барабанщик рокгурту The Who Кіт Мун влаштував гучне святкування 21-річчя і в розпал вечірки залетів на своєму Rolls-Royce Phantom просто в басейн. Акція стала своєрідним триб'ютом рокеру.

Хоча Rolls-Royce і вважається консервативним та аристократичним брендом, серед його власників було чимало зірок. Усім відомий Rolls-Royce Phantom Джона Леннона із психоделічним забарвленням, також авто цієї моделі були в гаражі Едіт Піаф, Елвіса Преслі, Елтона Джона та 50 Cent.

Між іншим, Rolls-Royce Phantom був і в Оззі Осборна — Фокус писав про авто знаменитого рокера.

Також ми розповідали про незвичний Rolls-Royce із телевізором та золотим унітазом.