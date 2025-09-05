Cybertruck на максималках: таинственный внедорожник Tesla впервые попал на фото и видео

В линейке Tesla может появиться оригинальный электрический внедорожник. Основой для новой модели станет электрический пикап Tesla Cybertruck.

Необычный электромобиль Tesla показали в видеоролике о новой стратегии компании. Там можно увидеть несколько масштабных копий внедорожника. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Уменьшенные модели Tesla "засветились" в дизайн-центре. Сразу видно, что авто базируется на Tesla Cybertruck, ведь сохраняет такой же рубленый дизайн.

Спереди новый внедорожник Tesla ничем не отличается от Cybertruck, однако грузовой платформы сзади у него нет. Зато продленная линия крыши намекает на увеличенный салон с третьим рядом кресел.

Таким образом в Tesla пошли привычным путем создания внедорожника на базе пикапа подобно тому, как Mitsubishi Pajero Sport разработали на базе L200, а Toyota Sequoia — на основе Tundra.

Конкурентами новой модели должны стать электрические внедорожники Cadillac Escalade IQ и Rivian R1S. Цена внедорожника превысит 80 000 долларов.

Ожидается, что новинка сохранит силовые установки Tesla Cybertruck мощностью 315-845 сил и аккумуляторную батарею емкостью 123 кВт∙ч.

