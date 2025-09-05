Cybertruck на максималках: таємничий позашляховик Tesla вперше потрапив на фото і відео

У лінійці Tesla може з’явитися оригінальний електричний позашляховик. Основою для нової моделі стане електричний пікап Tesla Cybertruck.

Незвичний електромобіль Tesla показали у відеоролику про нову стратегію компанії. Там можна побачити кілька масштабних копій позашляховика. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Зменшені моделі Tesla "засвітилися" у дизайн-центрі. Одразу видно, що авто базується на Tesla Cybertruck, адже зберігає такий же рубаний дизайн.

Спереду новий позашляховик Tesla нічим не відрізняється від Cybertruck, проте вантажної платформи ззаду у нього немає. Натомість продовжена лінія даху натякає на збільшений салон із третім рядом крісел.

Таким чином у Tesla пішли звичним шляхом створення позашляховика на базі пікапа подібно до того, як Mitsubishi Pajero Sport розробили на базі L200, а Toyota Sequoia – на основі Tundra.

Конкурентами нової моделі повинні стати електричні позашляховики Cadillac Escalade IQ та Rivian R1S. Ціна позашляховика перевищить 80 000 доларів.

Очікується, що новинка збереже силові установки Tesla Cybertruck потужністю 315-845 сил та акумуляторну батарею ємністю 123 кВт∙год.

