Раритетный заряженный Ford Mustang 60-х за $150 000 простоял 40 лет в гараже (видео)

В США обнаружили заброшенный Ford Mustang 1968 года в редком заряженном исполнении Shelby GT500 KR. Культовый спорткар не ездил четыре десятилетия.

Ford Mustang Shelby GT500 KR стоял в гараже в штате Пенсильвания с 1984 года. О находке рассказал в видео на своем Youtube-канале блогер и авто коллекционер Деннис Коллинз.

Раритетный Ford Mustang не был брошенным, ведь у него есть владельцы. С 1968 года он находится в одной семье.

За 41 год простоя Shelby GT500 KR покрылся слоем пыли и грязи. Его кузов местами заржавел, а в салоне повреждена отделка. Однако самой большой проблемой является снятый двигатель. Его уже нашли — его хранил сосед-механик. Итак, ничто не мешает реставрации Ford Mustang.

Авто покрыто слоем пыли и грязи Фото: скриншот / YouTube

Восстановление авто имеет смысл, ведь сейчас это коллекционная модель. Средняя цена Ford Mustang Shelby GT500 KR (KR от King of Road — "Король дороги") составляет 150 000 долларов. В 1968 году изготовлено всего 1053 таких купе.

Главная особенность Shelby GT500 KR — большой 7,0-литровый V8, который на бумаге развивал 335 л. с., а в реальности — примерно 400 сил. Мощность занизили, поскольку в США в 60-х от нее зависел размер автогражданки.

В салоне повреждена отделка Фото: скриншот / YouTube

С 4-ступенчатой механической КПП Ford Mustang Shelby GT500 KR способен разогнаться до 100 км/ч за 6,5 с, а его максимальная скорость составляет 209 км/ч. Кроме того, в Shelby доработали подвеску и тормоза Ford Mustang.

