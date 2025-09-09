Раритетний заряджений Ford Mustang 60-х за $150 000 простояв 40 років у гаражі (відео)

У США виявили занедбаний Ford Mustang 1968 року в рідкісному зарядженому виконанні Shelby GT500 KR. Культовий спорткар не їздив чотири десятиліття.

Ford Mustang Shelby GT500 KR стояв у гаражі в штаті Пенсільванія з 1984 року. Про знахідку розповів у відео на своєму Youtube-каналі блогер та авто колекціонер Денніс Коллінз.

Раритетний Ford Mustang не був покинутим, адже має власників. Із 1968 року він перебуває в одній родині.

За 41 рік простою Shelby GT500 KR покрився шаром пилу та бруду. Його кузов місцями заіржавів, а у салоні пошкоджене оздоблення. Проте найбільшою проблемою є знятий двигун. Його вже віднайшли – його зберігав сусід-механік. Отже, ніщо не заважає реставрації Ford Mustang.

Авто покрите шаром пилу та бруду Фото: скриншот / YouTube

Відновлення авто має сенс, адже зараз це колекційна модель. Середня ціна Ford Mustang Shelby GT500 KR (KR від King of Road – "Король дороги") становить 150 000 доларів. У 1968 році виготовлено лише 1053 таке купе.

Головна особливість Shelby GT500 KR – великий 7,0-літровий V8, який на папері розвивав 335 к. с., а в реальності – приблизно 400 сил. Потужність занизили, оскільки у США в 60-х від неї залежав розмір автоцивілки.

У салоні пошкоджене оздоблення Фото: скриншот / YouTube

Із 4-ступінчастою механічною КПП Ford Mustang Shelby GT500 KR здатен розігнатися до 100 км/год за 6,5 с, а його максимальна швидкість становить 209 км/год. Крім того, в Shelby доопрацювали підвіску і гальма Ford Mustang.

