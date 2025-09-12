Самый дорогой Jaguar выставили на продажу по цене двух новых Bugatti (фото, видео)

В Швейцарии на аукцион выставили Jaguar D-Type 1956 года. Знаменитый спорткар был самым инновационным автомобилем своего времени.

За Jaguar D-Type планируют получить до 7,8 миллионов долларов, то есть он стоит как два новых Bugatti Tourbillon. Об авто рассказали на сайте аукциона Broad Arrow.

D-Type — самый дорогой Jaguar в истории. Стоимость этих авто иногда превышает 20 миллионов долларов. Всего изготовлено всего 71 такой спорткар.

Высокая цена Jaguar D-Type обусловлена не только редкостью модели, но и ее успехами в автоспорте. Британские спорткары доминировали в чемпионате мира GT и три года подряд (1955-1957) выигрывали знаменитую 24-часовую гонку в Ле-Мане.

Jaguar D-Type стал первым в мире авто с кузовом типа монокок

Именно победные Jaguar D-Type являются самыми дорогими. Конкретно это авто не участвовало в соревнованиях, ведь сразу после покупки первый владелец переделал его для эксплуатации на дорогах общего пользования.

Спорткар прошел полную модернизацию

С 60-х спорткар Jaguar находился в частных коллекциях, а в 2005 году прошел реставрацию, во время которой автомобиль вернули к аутентичному виду.

Для своего времени Jaguar D-Type был революционным, ведь это первое в мире авто с кузовом типа монокок. Кроме того, спорткар оснастили дисковыми тормозами на всех колесах, что для того времени было редкостью.

Jaguar D-Type оснащен 3,4-литровой шестеркой

Jaguar D-Type 1956 года оснащен 3,4-литровой рядной шестеркой мощностью 286 л.с. Максимальная скорость составляет 280 км/ч.

