Найдорожчий Jaguar виставили на продаж за ціною двох нових Bugatti (фото, відео)

У Швейцарії на аукціон виставили Jaguar D-Type 1956 року. Знаменитий спорткар був найінноваційнішим автомобілем свого часу.

За Jaguar D-Type планують отримати до 7,8 мільйонів доларів, тобто він коштує як два нових Bugatti Tourbillon. Про авто розповіли на сайті аукціону Broad Arrow.

D-Type — найдорожчий Jaguar в історії. Вартість цих авто подекуди перевищує 20 мільйонів доларів. Усього виготовлено лише 71 такий спорткар.

Висока ціна Jaguar D-Type обумовлена не тільки рідкістю моделі, але й її успіхами в автоспорті. Британські спорткари домінували в чемпіонаті світу GT та три роки поспіль (1955-1957) вигравали знамениті 24-годинні перегони в Ле-Мані.

Jaguar D-Type став першим у світі авто з кузовом типу монокок

Саме переможні Jaguar D-Type є найдорожчими. Конкретно це авто не брало участь у змаганнях, адже одразу після покупки перший власник переробив його для експлуатації на дорогах загального користування.

Спорткар пройшов повну модернізацію

Із 60-х спорткар Jaguar перебував у приватних колекціях, а в 2005 році пройшов реставрацію, під час якої автомобіль повернули до автентичного вигляду.

Для свого часу Jaguar D-Type був революційним, адже це перше у світі авто з кузовом типу монокок. Крім того, спорткар оснастили дисковими гальмами на всіх колесах, що для того часу було рідкістю.

Jaguar D-Type оснащений 3,4-літровою шісткою

Jaguar D-Type 1956 року оснащений 3,4-літровою рядною шісткою потужністю 286 к. с. Максимальна швидкість становить 280 км/год.

