Семейный люкс: Kia представила необычный премиальный минивэн (фото, видео)

В линейке Kia Carnival появился топовый вариант Hi Limousine. Семейный минивэн превратили в роскошное представительское авто.

Новый Kia Carnival Hi Limousine презентовали в Южной Корее и там он уже поступает в продажу по цене от 63,3 до 97,8 миллионов вон ($45 900-70 900). Об этом сообщается на официальном сайте Kia.

Kia Carnival Hi Limousine прошел обновление вслед за стандартным минивэном и получил новую переднюю часть в футуристическом стиле. От базовой модели люксовая версия отличается более высокой крышей.

Такое решение позволило увеличить внутреннее пространство и добавить 291 мм над головой. Минивэн Kia Carnival Hi Limousine предлагают в вариантах на 4, 7 и 9 мест.

Крышу авто подняли на 291 мм Фото: Kia

Самым шикарным является четырехместный вариант. Широкие задние кресла имеют электропривод, массаж и раскладные подставки для отдыха ног. Также есть 21,5-дюймовый монитор, мощная акустика Bose с 12 динамиками, холодильник и откидные столики. Для управления аудио и климатом установили 7-дюймовый тачскрин.

В салоне установили широкие кресла с электроприводом и массажем Фото: Kia

Минивэн Kia Carnival Hi Limousine предлагают с 3,5-литровым бензиновым V6 мощностью 294 л. с. и с 1,6-литровой гибридной установкой на 245 л. с. Подвеску люксовой версии перенастроили и сделали более комфортной.

