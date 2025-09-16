Сімейний люкс: Kia представила незвичний преміальний мінівен (фото, відео)

У лінійці Kia Carnival з’явився топовий варіант Hi Limousine. Сімейний мінівен перетворили на розкішне представницьке авто.

Новий Kia Carnival Hi Limousine презентували в Південній Кореї і там він уже надходить у продаж за ціною від 63,3 до 97,8 мільйонів вон ($45 900-70 900). Про це повідомляється на офіційному сайті Kia.

Kia Carnival Hi Limousine пройшов оновлення услід за стандартним мінівеном та отримав нову передню частину у футуристичному стилі. Від базової моделі люксова версія відрізняється вищим дахом.

Таке рішення дозволило збільшити внутрішній простір та додати 291 мм над головою. Мінівен Kia Carnival Hi Limousine пропонують у варіантах на 4, 7 та 9 місць.

Дах авто підняли на 291 мм Фото: Kia

Найшикарнішим є чотиримісний варіант. Широкі задні крісла мають електропривід, масаж та розкладні підставки для відпочинку ніг. Також є 21,5-дюймовий монітор, потужна акустика Bose з 12 динаміками, холодильник і відкидні столики. Для управління аудіо і кліматом встановили 7-дюймовий тачскрін.

У салоні встановили широкі крісла з електроприводом і масажем Фото: Kia

Мінівен Kia Carnival Hi Limousine пропонують із 3,5-літровим бензиновим V6 потужністю 294 к. с. та з 1,6-літровою гібридною установкою на 245 к. с. Підвіску люксової версії переналаштували і зробили комфортнішою.

