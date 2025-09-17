Легендарный японский суперкар 90-х простоял 8 лет на ковре в подвале (видео)

В США обнаружили заброшенное купе Acura NSX 1991 года. Первый японский суперкар пылился в подвале дома.

Related video

Суперкар Acura NSX первого поколения не эксплуатировали с 2017 года и теперь он нуждается в ремонте. О находке рассказал в видео ее новый владелец — блогер с Youtube-канала DailyDrivenExotics.

Продавец рассказал, что он решил купить Acura NSX в 2003 году для своей жены. Она активно эксплуатировала суперкар в качестве повседневного авто, однако 8 лет назад из-за болезни перестала садиться за руль.

Acura NSX поставили на ковер в подвале дома, где авто простояло до недавнего времени. Его пробег составляет 133,5 тыс. км.

Суперкар стоял на коврике в подвале Фото: скриншот / YouTube

Сейчас суперкар Acura NSX не заводится на требует ремонта, а его крышка багажника сзади повреждена. Новый владелец собирается восстановить авто и вернуть его на дороги.

Важно

Доступнее Duster: на рынок выходит самый дешевый электромобиль Honda (фото)

Acura/Honda NSX не только является первым японским суперкаром, но и единственной моделью, созданной при участии трехкратного чемпиона "Формулы-1" Айртона Сенны. Среднемоторное купе отличается образцовой управляемостью.

Автомобиль нуждается в ремонте Фото: скриншот / YouTube

Acura NSX 1991 года оснащена 3,0-литровым 270-сильным V6 и 5-ступенчатой механической КПП. Спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 5,9 с и развить 270 км/ч.

Кстати, недавно обнаружили культовый американский спорткар 70-х за $300 000 в новом состоянии.

Также Фокус писал о секретной коллекции автомобилей пропавшей марки.