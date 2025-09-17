Легендарний японський суперкар 90-х простояв 8 років на килимі в підвалі (відео)

У США виявили занедбане купе Acura NSX 1991 року. Перший японський суперкар припадав пилом у підвалі будинку.

Суперкар Acura NSX першого покоління не експлуатували з 2017 року і тепер він потребує ремонту. Про знахідку розповів у відео її новий власник – блогер із Youtube-каналу DailyDrivenExotics.

Продавець розповів, що він вирішив купити Acura NSX у 2003 році для своєї дружини. Вона активно експлуатувала суперкар в якості повсякденного авто, проте 8 років тому через хворобу перестала сідати за кермо.

Acura NSX поставили на килим у підвалі будинку, де авто простояло до недавнього часу. Його пробіг становить 133,5 тис. км.

Суперкар стояв на килимку в підвалі Фото: скриншот / YouTube

Наразі суперкар Acura NSX не заводиться на потребує ремонту, а його кришка багажника ззаду пошкоджена. Новий власник збирається відновити авто та повернути його на дороги.

Acura/Honda NSX не лише є першим японським суперкаром, а й єдиною моделлю, створеною за участі триразового чемпіона "Формули-1" Айртона Сенни. Середньомоторне купе вирізняється зразковою керованістю.

Автомобіль потребує ремонту Фото: скриншот / YouTube

Acura NSX 1991 року оснащена 3,0-літровим 270-сильним V6 та 5-ступінчастою механічною КПП. Спорткар здатен розігнатися до 100 км/год за 5,9 с і розвинути 270 км/год.

