Самый экстремальный в мире: 1000-сильный электрокар Porsche засветился до премьеры (фото)
В Германии сфотографировали новый Porsche Taycan GT4 RS. Самый быстрый и дорогой вариант электрокара мощностью более 1000 сил создали для гоночного трека.
Именно на автодроме и заметили электромобиль Porsche Taycan GT4 RS — он проходит испытания на знаменитом Нюрбургринге. Об этом сообщает сайт Autoevolution.
Электрический спорткар создают, чтобы бросить вызов новому Xiaomi SU7 Ultra, который недавно побил рекорд Нюрбургинга. В Porsche хотят превзойти достижение китайского электрокара.
Новый Porsche Taycan GT4 RS внешне существенно отличается от стандартной модели. Седан получил гигантское антикрыло, агрессивный обвес и расширенные колесные арки, а в его передних крыльях появились вентиляционные "жабры".
21-дюймовые диски "обули" в широкие шины размером 305/30 ZR21 спереди и 335/30 ZR21 сзади. Задние колеса получили аэродинамические накладки.
За основу взяли топовый седан Porsche Taycan Turbo GT с пакетом Weissach. Это значит, что в конструкции авто активно использован карбон для снижения массы. Кроме того, в салоне установлены спортивные кресла, а вместо задних сидений появился каркас безопасности.
Porsche Taycan GT4 RS может стать самым экстремальным электрокаром в мире. Для него готовят силовую установку мощностью более 1100 сил, а максимальная скорость седана превысит 300 км/ч.
Кстати, Xiaomi на Нюрбургринге сейчас тестирует самый мощный и быстрый кроссовер в мире.
Также Фокус писал о новом конкуренте Porsche Taycan от Volvo.