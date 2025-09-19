Найекстремальніший у світі: 1000-сильний електрокар Porsche засвітився до прем'єри (фото)

У Німеччині сфотографували новий Porsche Taycan GT4 RS. Найшвидший і найдорожчий варіант електрокара потужністю понад 1000 сил створили для гоночного треку.

Саме на автодромі і помітили електромобіль Porsche Taycan GT4 RS – він проходить випробування на знаменитому Нюрбургрингу. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Електричний спорткар створюють, аби кинути виклик новому Xiaomi SU7 Ultra, який нещодавно побив рекорд Нюрбургинга. У Porsche хочуть перевершити досягнення китайського електрокара.

Ззаду встановили гігантське антикрило Фото: autoevolution.com

Новий Porsche Taycan GT4 RS зовні суттєво відрізняється від стандартної моделі. Седан отримав гігантське антикрило, агресивний обвіс та розширені колісні арки, а в його передніх крилах з’явилися вентиляційні "зябра".

21-дюймові диски "взули" у широкі шини розміром 305/30 ZR21 спереду та 335/30 ZR21 ззаду. Задні колеса отримали аеродинамічні накладки.

За основу взяли топовий седан Porsche Taycan Turbo GT із пакетом Weissach. Це значить, що в конструкції авто активно використано карбон для зниження маси. Крім того, в салоні встановлені спортивні крісла, а замість задніх сидінь з’явився каркас безпеки.

Потужність авто перевищує 1100 к. с. Фото: autoevolution.com

Porsche Taycan GT4 RS може стати найекстремальнішим електрокаром у світі. Для нього готують силову установку потужністю понад 1100 сил, а максимальна швидкість седана перевищить 300 км/год.

До речі, Xiaomi на Нюрбургрингу наразі тестує найпотужніший і найшвидший кросовер у світі.

