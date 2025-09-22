Kia выпустит мощный электрический аналог VW Golf R с запасом хода 600 км (фото)

Линейку Kia EV4 пополнит заряженная версия GT. Электрический хэтчбек получит мощную силовую установку и коробку передач.

Новый Kia EV4 GT выйдет на рынок в 2026 году. Изображение заряженного хэтчбека опубликовало британское издание Auto Express.

Электромобиль Kia EV4 GT частично показали в камуфляже во время презентации стандартной модели. На его тизере можно заметить, что дизайн спортивной версии станет более агрессивным — с более выразительным передним бампером, обвесом и особыми колесными дисками.

Новый Kia EV4 GT станет электрическим аналогом Volkswagen Golf R и Audi RS3 и бросит вызов заряженным электрокарам вроде MG4 XPower или Volkswagen ID.3 GTX. Его цена превысит 50 000 евро.

Известно, что новый Kia EV4 GT получит полноприводную двухмоторную установку. На родственном кроссовере Kia EV4 она развивает 313 л. с. Впрочем, не исключено, что мощность могут увеличить и до примерно 400 сил. Большая батарея на 81,4 кВт∙ч обеспечит запас хода примерно 600 км.

Электромобиль Kia EV4 GT получит спортивный дифференциал и перенастроенную подвеску, а также системы, которые имитируют звук выхлопа и переключения передач. Также можно заметить увеличенные тормозные диски.

Кстати, недавно на украинский рынок вышел новый Kia Sportage 2025.

Также Фокус писал о новом недорогом кроссовере Kia.