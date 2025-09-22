Kia випустить потужний електричний аналог VW Golf R із запасом ходу 600 км (фото)

Лінійку Kia EV4 поповнить заряджена версія GT. Електричний хетчбек отримає потужну силову установку і коробку передач.

Новий Kia EV4 GT вийде на ринок у 2026 році. Зображення зарядженого хетчбека опублікувало британське видання Auto Express.

Електромобіль Kia EV4 GT частково показали у камуфляжі під час презентації стандартної моделі. На його тизері можна помітити, що дизайн спортивної версії стане агресивнішим – із виразнішим переднім бампером, обвісом і особливими колісними дисками.

Новий Kia EV4 GT стане електричним аналогом Volkswagen Golf R та Audi RS3 і кине виклик зарядженим електрокарам на кшталт MG4 XPower чи Volkswagen ID.3 GTX. Його ціна перевищить 50 000 євро.

Відомо, що новий Kia EV4 GT отримає повнопривідну двомоторну установку. На спорідненому кросовері Kia EV4 вона розвиває 313 к. с. Утім, не виключено, що потужність можуть збільшити і до приблизно 400 сил. Велика батарея на 81,4 кВт∙год забезпечить запас ходу приблизно 600 км.

Електромобіль Kia EV4 GT отримає спортивний диференціал і переналаштовану підвіску, а також системи, які імітують звук вихлопу та перемикання передач. Також можна помітити збільшені гальмівні диски.

До речі, нещодавно на український ринок вийшов новий Kia Sportage 2025.

Також Фокус писав про новий недорогий кросовер Kia.