Может выйти из строя за год: водители назвали самый ненадежный автомобиль популярной марки (фото)

В Великобритании опросили более 30 000 водителей, чтобы определить наименее надежный автомобиль, который часто выходит из строя и требует дорогостоящего ремонта. В "лидерах" по ненадежности оказался японский кроссовер Nissan Juke.

Бензиновая версия Nissan Juke 2019 года выпуска была признана самым ненадежным автомобилем с оценкой 55,2 %, пишет Express со ссылкой на ежегодный опрос WhatCar? Исследование охватило 30 автомобильных брендов и 227 различных моделей, в нем приняли участие 32 493 британских владельцев автомобилей, которые были выпущены не ранее, чем 5 лет назад.

Британские эксперты назвали Nissan Juke самым ненадежным автомобилем Фото: Nissan

Владельцы авто отвечали, сталкивались ли они с какими-то неисправностями или проблемами в течение предыдущего года. Если автомобили выходили из строя, водителей спрашивали, сколько денег и времени им пришлось потратить на ремонт.

Около 24% респондентов опроса, которые были владельцами Nissan Juke, заявили, что их кроссовер вышел из строя, а 64% сообщили, что не могли пользоваться автомобилем из-за неисправности более недели. Более 1 500 фунтов стерлингов (82 500 грн по актуальному курсу) потратили 60% автовладельцев, которые ремонтировали свой Nissan Juke.

Несмотря на это, другие модели Nissan, в частности Qashqai, X-Trail и LEAF, получили более 90% положительных отзывов от автомобилистов.

Модель Qashqai от Nissan получила положительные отзывы водителей Фото: Nissan

Напомним, 10 сентября СМИ писали со ссылкой на опытного механика о моделях авто, которые не стоит покупать из-за их ненадежности и высокой стоимости содержания.

В мае эксперты Consumer Reports составляли ТОП 12 наименее надежных автомобилей. В список попал в частности Nissan Frontier, а самым ненадежным был назван пикап Ford F-150 Hybrid.